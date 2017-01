Site-ul Oscarurilor va include mai multe conţinuturi video în 2009

Pagina electronică a premiilor Oscar va include mai multe conţinuturi video în 2009, inclusiv un flux video în direct, în secţiunea dedicată presei, unde cîştigătorii trofeelor vor răspunde întrebărilor reporterilor, imediat după primirea rîvnitei statuete. Responsabilii paginii electronice www.oscar.com au anunţat că intenţionează să majoreze numărul conţinuturilor video dinaintea şi din timpul galei de anul acesta, evenimentul urmînd să se desfăşoare pe 22 februarie. Site-ul, realizat în colaborare de Academia de Ştiinţe şi Film şi Disney-ABC TV Group, intenţionează să transmită continuu, online, imagini din spatele scenei în timpul ceremoniei, precum şi un feed în direct din zona presei, unde cîştigătorii de premii vor răspunde întrebărilor reporterilor, imediat după ce vor rosti discursurile de acceptare a celor mai rîvnite trofee din lumea filmului. În plus, pentru al doilea an la rînd, site-ul va produce o serie zilnică, intitulată ”The Road to the Oscars”, care va începe cu o săptămînă înainte de data programată a ceremoniei. Ca şi anul trecut, Oscar.com va prezenta şi ”Thank You Cam”, un flux video care prezintă discursuri extinse de mulţumire pentru prieteni şi familie din partea cîştigătorilor care nu au reuşit să includă pe toată lumea în cuvintele rostite la acceptarea trofeului. În afara conţinuturilor video, site-ul a adăugat o varietate de jocuri noi, precum şi aplicaţii caracteristice reţelelor de socializare, orientate către fanii Oscarurilor. În mod oficial, pagina a început să acopere ceremonia Oscarurilor de anul acesta din 22 ianuarie, odată cu anunţarea nominalizaţilor celei de-a 81-a ediţii.