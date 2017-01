Site-urile universităților, luate la control de Protecția Consumatorilor

Pentru că perioada înscrierilor la facultate a început, Asociația pentru Protecția Consumatorilor (APC) din România a luat la verificat site-urile instituțiilor de învățământ superior din țară, pentru a vedea dacă oferă toate informațiile necesare candidaților. Studiul a fost realizat în perioada 30 iunie - 12 iulie 2016 de către o echipă de experți APC, coordonată de către dr. ec. Emil Bojin, vicepreședinte APC. Facultățile care au făcut obiectul studiului sunt cele cu profil economic și juridic, studii de licență, cursuri de zi, învățământ de stat și privat și au vizat în principal informațiile privitoare la taxele de școlarizare.

CE DEZVĂLUIE STUDIUL

Reprezentanții APC au constatat că o parte din universitățile care au făcut obiectul studiului nu oferă informații privind cuantumul taxei de școlarizare pentru întreaga perioadă de studii. Cuantumul taxei de școlarizare pe parcursul întregului ciclu de licență, dacă taxele rămân aceleași pe parcursul celor 3, respectiv 4 ani de studiu, în cazul facultăților cu profil economic, variază între 4.800 de lei și 13.726 de lei. Cele mai mici taxe de școlarizare sunt întâlnite la universitățile private. Astfel, Universitatea Artifex din București percepe cele mai mici taxe, respectiv 4.800 de lei pe ciclu de licență, iar Universitatea Română de Științe și Arte ”Gheorghe Cristea” București (învățământ privat) are cele mai mari taxe - 13.726 de lei/ciclu de licență. În cazul facultăților cu profil juridic, cuantumul taxei de școlarizare pe parcursul întregului ciclu de licență variază între 8.800 de lei și 16.200 de lei. Cele mai mici taxe sunt întâlnite la Universitatea de stat „1 Decembrie 1918“ din Alba iulia - 8.800 de lei în cei 4 ani de studiu, iar cele mai mari la Universitatea privată Româno-Americană din București, unde taxele pentru cei 4 ani de studiu ajung la 16.200 de lei. „În general, este dificil de identificat locul unde pot fi găsite aceste informații pe site-ul universităților. Cele mai bune site-uri au în meniul principal, pe prima pagină, opțiunea „Taxe”. Unele universități au site-urile în construcție sau link-ul menționat nu conduce la ținta promisă. O parte din aceste instituții nu au afișat încă informații despre taxe, ele fiind în diverse faze de aprobare, unde am aflat telefonic informațiile necesare”, a declarat Emil Bojin, coordonatorul acestui studiu. Absolvenții de liceu din altă localitate trebuie să ia în calcul și costurile privind cazarea și hrana zilnică și să afle dacă instituția la care se gândesc are spații de cazare și cantină și care sunt costurile pe care le implică. Tinerii ar trebui să se intereseze dacă specializarea pe care o doresc este autorizată sau acreditată, să afle dacă sunt percepute taxe suplimentare. Studiul complet poate fi consultat pe site-ul APC, la adresa: www.apc-romania.ro.