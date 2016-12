Situația familiei în societate, dezbătută de episcopii catolici

Comunitatea de romano-catolici din Constanța a primit o vizită importantă din țările vecine. Mai precis, ieri, mai mulți episcopi, printre care și cardinalul din Bosnia-Herțegovina, Vinko Puljić, episcopul din Albania, Angelo Massafra, arhiepiscopul mitropolit de București, Ioan Robu, episcopul din Grecia, Fraghistos Papamanolis, dar și cel din Bulgaria, monseniorul Christo Proykov, s-au aflat pe meleagurile dobrogene, cu ocazia întâlnirii anuale a președinților Conferințelor episcopale din sud-estul Europei. Întâlnirea are loc în acest an la București, între 17 și 21 aprilie, fiind organizată de Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa în colaborare cu Arhidieceza Romano-Catolică de București. ”La nivel european se întâlnesc episcopi catolici pe diferite zone, iar acum s-au întâlnit cei din zona de sud-est a Europei pentru a discuta problematici actuale, cum ar fi situația familiei în actualul context sud-european. Este a XII-a întâlnire a episcopilor din sud-estul Europei”, a precizat, pentru ”Telegraf”, secretarul Arhiepiscopiei romano-catolice din București, preotul Gabriel Popa. Pe parcursul șederii în țara noastră, episcopii participanți la întâlnire au avut ocazia să viziteze mai multe lăcașe de cult catolice din Capitală și din zona Dobrogei, precum și unele obiective importante pentru cultura și istoria poporului român. ”În Dobrogea am trecut mai întâi prin Constanța, unde am văzut foarte multe locuri frumoase. Am mers apoi la Adamclisi. Am vizitat locul bătăliei dintre romani și daci, o epopee națională, după care am fost la muzeul Tropaeum Traiani, dar și în cetate, unde am văzut bazilica cea mare, precum și alte bazilici. Pentru episcopi a fost foarte interesant să descopere această zonă a României”, a spus preotul Popa. Tot ieri, în jurul prânzului, episcopii au celebrat, alături de credincioși, Sfânta Liturghie în Bazilica „Sf. Anton de Padova” din Constanța, al cărei patron spiritual este Sf. Anton. ”Ne bucurăm pentru credința și statornicia care sunt mărturisite de părinții bisericii care au trăit pe aceste meleaguri. Sf. Anton, patronul bisericii, este un sfânt foarte iubit de toți creștinii. Având în vedere tensiunile care se întâmplă în aceste momente în lume, îl rugăm pe Sf. Anton să aducă pace și liniște”, a subliniat episcopul din Albania, Angelo Massafra, aflat ieri la Constanța.