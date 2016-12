Situație critică și la CVM Tomis!

Jucătorii de la CVM Tomis Constanța au primit patru zile libere după ce s-au calificat în finala Diviziei A1 la volei masculin, fiind chemați, joi seară, la primul antrenament după această scurtă vacanță. Veștile pe care le-au primit nu au fost însă deloc bune! După cum se știe, Consiliul Județean Constanța (CJC) nu poate finanța sportul constănțean din cauza unor chichițe legislative, chichițe peste care autoritățile locale din alte județe au reușit totuși să treacă. Ca urmare, CVM Tomis, la fel ca și alte echipe constănțene, traversează o perioadă critică, voleibaliștii nefiind plătiți de la începutul anului! Problemele financiare apărute exact înaintea partidelor decisive pentru adjudecarea trofeelor din competițiile interne, turneul final al Cupei României și finala Diviziei A1, au creat neliniște și nemulțumire în lot. De aceea, clubul a organizat o conferință de presă, vineri la prânz, după anunțul făcut de CJC conform căruia cluburile sportive nu mai pot primi bani de la administraţia judeţeană, nici pe Legea 350, nici pe Legea 69, până când nu se vor termina litigiile în instanţă. Ca urmare a imposibilității de a fi plătite restanțele financiare, doar bulgarii Ventzislav Simeonov și Stanislav Petkov au decis să se despartă de gruparea constănțeană și au primit hârtii conform cărora sunt liberi de contract. În schimb, ceilalți componenți ai lotului au hotărât să ducă până la capăt munca începută la startul sezonului, cu speranța de a realiza din nou eventul, campionat - cupă, pentru CVM Tomis.

RĂMÂNE SPERANȚA

„Eu, când am venit la Constanța, în urmă cu trei ani, am găsit un oraș despre care se putea afirma cu tărie că este capitala sportului din România. Constanța avea trei echipe în Liga Campionilor, la handbal masculin, la volei masculin și la volei feminin, plus formații de handbal fete, baschet și rugby. Iată că acum baschetul nu mai există, la fel voleiul fete și rugby-ul, handbalul fete a retrogradat și a promovat din nou, știu că și acolo sunt aceleași probleme ca la noi, handbalul băieți se plânge de aceleași lucruri ca noi. Văd că pe plan sportiv Constanța nu prea mai contează deloc. Sper ca persoanele care pot să decidă viitorul acestei echipe să ia atitudine și să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce trebuie să facă”, a afirmat Sergiu Stancu, unul dintre jucătorii experimentați ai formației constănțene.

„Cred că cei aflați între București și sportul din Constanța nu au înțeles că ceea ce am realizat noi aici nu se obține ușor. Eu cred că nu au habar cu ce bugete lucrăm noi față de cei de afară, cu cine ne luptăm și cum am putut noi să facem performanță anul acesta. Îi apreciez pe colegii mei, care au făcut sacrificii, au sperat că se vor îndrepta lucrurile și au continuat să joace. Sper să trecem peste momentul acesta, din punct de vedere psihic, pentru că financiar nu știu cum s-ar putea, și să terminăm sezonul. Este păcat să nu terminăm cât mai bine un sezon excepțional”, a spus antrenorul secund Radu Began.

„Suntem cu toții foarte dezamăgiți de această situație, ne simțim trădați. Cu excepția lui Radu Began, cu toții am venit la Constanța din alte localități. Suntem departe de casele noastre, suntem departe de familii, am venit aici ca să muncim. Echipa joacă nu doar pentru club, ci și pentru orașul Constanța. Să nu uităm că țările noastre, România și Bulgaria, sunt pe ultimele locuri în Europa, ca nivel de trai. La fel, și orașul Constanța nu se poate compara cu Berlinul, Parisul sau cu alte orașe din Europa. Totuși, Constanța, nu doar la volei, ci și la handbal masculin, a reușit să intre între cele mai bune echipe din Europa. La volei, am ajuns între primele 12 orașe din Europa. Să nu se uite că jucătorii fac sacrificii pentru a practica un sport profesionist, viața lor sportivă este scurtă. Dacă lucrurile vor continua așa, pot spune că orașul Constanța nu merită să aibă o echipă de această valoare. Dacă nu se schimbă nimic, clubul se va închide și echipa va dispărea, așa cum a dispărut cea de rugby. Va rămâne doar turismul în Constanța. Noi vom încerca să facem tot ce putem mai bine până la ultimul meci din acest sezon, chiar dacă unii oameni din acest oraș nu merită asta”, a concluzionat antrenorul principal Martin Stoev.

„DIN PĂCATE, ÎN MOMENTUL DE FAȚĂ, NIMENI NU ESTE ALĂTURI DE SPORTUL CONSTĂNȚEAN”

„Suntem la un pas de a pune stop activității la CVM Tomis Constanța, după 13 ani de existență. Este o situație neplăcută și cu totul neașteptată, care trebuie să dea de gândit nu doar cluburilor sportive, ci și factorilor locali. Din păcate, în momentul de față, nimeni nu este alături de sportul constănțean. Nici măcar Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a județului Constanța, care doar percepe taxe pentru spațiile sportive în care cluburile își desfășoară activitatea. Este o rușine pentru Constanța, pentru sportul românesc, ca o echipă care a intrat în primele 12 din Europa, o echipă care în campionatul 2014-2015 nu a pierdut niciun meci să ajungă în situația de a nu se prezenta la competiții. Din păcate, în istoria relativ recentă a voleiului masculin românesc, două campioane s-au desființat: Deltacons Tulcea și Petrom Ploiești. Nu îmi doresc să fim noi următoarea campioană desființată. Oare merităm un asemenea tratament? Încă mai sper să se rezolve, în al doisprezecelea ceas. Vine Săptămâna Patimilor, iar noi pătimim de patru luni de zile. Săptămâna Patimilor la CVM Tomis are patru luni, dar, după cum se știe, izbăvirea vine la sfârșit”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis.