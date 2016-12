Situaţia CSM, în dezbatere

Plenul Senatului va aborda, astăzi, problema creată în funcţionarea CSM, fiind un subiect mult prea important şi mult prea sensibil pentru a fi amânată dezbaterea, a declarat, ieri, preşedintele Senatului, Mircea Geoană. El a adăugat că au fost exprimate şi argumente legate de faptul că va exista o primă formă a raportului intermediar pe Justiţie din partea Comisiei Europene, care are implicaţii directe şi asupra subiectului Schengen şi asupra monitorizării României. „De asemenea, am dorit să demonstrăm în Senat că, indiferent de comentariile care au avut loc pe marginea deciziei Curţii Constituţionale, pe care şi eu o consider, în anumite zone, exagerată, avem obligaţia politică şi instituţională să rezolvăm acest subiect”, a precizat Geoană. Totodată, preşedintele Senatului a afirmat că există mai multe opţiuni şi fiecare grup politic va decide în ce mod votează. Curtea Constituţională a statuat recent că retroactivitatea legii priveşte modificarea unei situaţii pentru trecut, iar nu reglementarea diferită a unei situaţii juridice pentru viitor, astfel că doar opt din cei 11 judecători şi procurori aleşi în noul CSM pot fi validaţi de către Senat.