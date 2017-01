Situația din sistemul de sănătate, discutată într-o nouă ședință CSAT

O ședință a CSAT, condusă de președintele Klaus Iohannis, va avea loc vineri, la Palatul Cotroceni, printre subiectele de pe ordinea de zi aflându-se situația actuală a sistemului de sănătate publică.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței CSAT vor fi incluse subiecte referitoare la activitatea desfășurată de către Serviciul Român de Informații în anul 2015 și principalele obiective pentru anul 2016 și situația actuală a sistemului de sănătate publică — infecțiile intraspitalicești ca vulnerabilitate a sectorului medical cu impact asupra securității naționale.

De asemenea, subiectele din CSAT vor viza strategia militară a României, programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2026 și în perspectivă, stadiul îndeplinirii obiectivelor și priorităților MApN, stabilite prin Directiva de planificare a apărării, în anul 2015, forțele armate ale țării noastre care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, în anul 2017, mandatul României la Summitul NATO 2016 de la Varșovia, stadiul și evoluția Proiectului unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă.

În cadrul ședinței vor fi abordate și alte subiecte de interes pentru securitatea națională, precizează Administrația Prezidențială.

Ședința CSAT va avea loc începând cu ora 11,00.

Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis anunța că pe ordinea de zi a reuniunii CSAT a fost inclus și un punct legat de domeniul sănătății.

"Din păcate, s-a văzut și cu ocazia ultimului scandal public, cel al dezinfectanților, ce pagube imense pot apărea din cauza nepăsării și a corupției în sistemul de sănătate publică. După cum probabil vă amintiți, am inclus elemente de sănătate în documentul numit "Strategia națională de apărare a țării" și am inclus sănătatea la chestiuni de securitate națională. Având în vedere toate acestea, am inclus pe ordinea de zi a CSAT, care va avea loc săptămâna viitoare, pe 27 mai, un punct destinat acestui sector. Am cerut pentru această lămurire în CSAT materiale de la Ministerul Sănătății, de la instituțiile care au informații în legătură cu aceste chestiuni și am cerut să vină nu doar cu prezentarea situației, ci și cu soluții", declara Iohannis.

El sublinia însă că nu în CSAT se rezolvă problema din domeniul sănătății.

Pe 13 mai, după întâlnirea de lucru dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Dacian Cioloș, Administrația Prezidențială anunța că mandatul României la summitul NATO de la Varșovia va fi supus validării în cadrul viitoarei ședințe a CSAT.

Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 15 martie.