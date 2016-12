Situație alarmantă în școlile din România! Doar 7% au avize de la ISU

Incendiul din clubul „Colectiv“ a scos la iveală numeroase nereguli care au fost trecute cu vederea până acum și care pun în pericol viața românilor în fiecare secundă. Cluburi, baruri, instituții publice, spitale, școli, multe clădiri prezintă pericole și, în cazul unor situații de urgență, pot deveni capcane mortale pentru cei prinși în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Cea mai recentă statistică, și poate cea mai îngrijorătoare, a fost anunțată sâmbătă de primul-ministru interimar și cel care deține în continuare portofoliul Educației, Sorin Cîmpeanu. Oficialul a anunțat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că doar 7% dintre școlile din România au autorizație de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Potrivit datelor primului-ministru interimar, nici 1.500 de unități de învățământ din țară nu au autorizație pentru incendii. Mai exact, doar 1.295 de grădinițe, școli și licee din cele 19.000 care funcționează în România respectă în totalitate normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI). ”Aceasta este realitatea cu privire la protecția contra incendiilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu, premierul interimar al României. Multe dintre unitățile de învățământ au fost verificate abia după teribilul incendiu din București, iar rezultatele controalelor reflectă situații grave. În școli s-au găsit instalații electrice suprasolicitate sau neizolate corespunzător, însă majoritatea unităților de învățământ sunt dotate cu extinctoare, ieșiri secundare și au planuri de evacuare în caz de incendiu. La Constanța, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au precizat, în cursul săptămânii trecute, că unitățile de învățământ din județ ar trebui să aibă și au un plan de evacuare în cazul unor situații de urgență. La nivelul școlilor există o comisie de PSI ce are rolul de a informa elevii cu privire la ce trebuie să facă în caz de situații de urgență și organizează simulări și exerciții la nivel de școală. Potrivit postărilor de pe forumul ISJ, numărul exercițiilor și simulărilor în caz de calamități a crescut în ultima perioadă. Săptămâna trecută am solicitat reprezentanților ISU ”Dobrogea”, printr-o adresă oficială înregistrată pe 3 noiembrie, mai multe informații cu privire la starea autorizațiilor în unitățile de învățământ din județ și a simulărilor realizate în școli în ultimul an, însă până în prezent nu am primit un răspuns.

