Situaţie delicată pentru FC Farul

Cu două etape înaintea finalului de sezon regulat în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul a ajuns pe penultimul loc al clasamentului şi se află într-o situaţie delicată înaintea play-out-ului. Constănţenii au pierdut sâmbătă, scor 0-3, în fieful uneia dintre contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării şi au ratat şansa de a aduna puncte la zestrea pentru ierarhia din play-out.

„Scorul nu reflectă ceea ce s-a întâmplat pe teren. Timp de patruzeci de minute, sucevenii nici măcar nu s-au apropiat de poarta noastră. Cu cinci minute înaintea pauzei, am primit gol la un corner şi nu am mai putut egala după pauză, chiar dacă am presat. Mai mult, am mai luat două goluri pe final, pe contraatac”, a spus antrenorul Ştefan Nanu. Gruparea de pe litoral speră să-şi amelioreze situaţia în ultimul meci important din sezonul regulat, cu ultima clasată, Dunărea Galaţi, programat mâine, de la ora 17.00, pe stadionul “Farul”, în etapa a 25-a.

„Este un meci pe care trebuie să-l câştigăm. Dacă nici acum, cu ultima clasată, nu învingem, va fi foarte greu să ne salvăm de la retrogradare. Le-am spus băieţilor că mai sunt destule puncte în joc şi nu trebuie să dispere, dar este momentul să vină şi victoriile. În plus, pentru prima oară de când am venit la Farul, am la dispoziţie întreg lotul. Vor intra pe teren jucătorii cu experienţă şi trebuie să-şi arate valoarea”, a spus Nanu.