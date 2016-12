Situaţie delicată pentru Săgeata

Aflată într-o situaţie delicată în clasamentul Seriei I, Săgeata Năvodari are nevoie de o victorie în confruntarea cu Victoria Brăneşti, programată sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a 4-a a Ligii a II-a. “Trebuie să trecem de pasa neagră şi să începem să câştigăm. Nu avem probleme de efectiv şi nici o scuză pentru jocul din primele etape”, a sus antrenorul Constantin Gache, care va efectua mai multe schimbări în formula de start: “Până voi găsi formula câştigătoare, voi face modificări, pentru că suntem în căutări. Am renunţat pentru moment la sistemul cu trei fundaşi centrali şi voi miza pe clasicul 4-4-2, dar cel mai mult contează dinamica jocului”. Gruparea de pe litoral are o misiune dificilă, urmând să dea piept cu o echipă care în sezonul trecut a evoluat în Liga I. “Victoria Brăneşti are o echipă bună, cu mulţi jucători experimentaţi, ca Todoran sau Marincău, şi pare să fi trecut peste momentul greu din această vară”, a explicat Gache. Echipa probabilă: Săgeata (antrenor Constantin Gache): Fl. Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, A. Toşca - Vezan, A. Vaştag, N. Creţu, Ochiroşii - S. Chiţu, D. Zaharia.