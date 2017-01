Situaţie dificilă la CSU Neptun

13:33:51 / 10 Iulie 2014

distrugatorii

echipa de handbal fete a fost preluata de umc c.ta pentru baza sportiva de la cet. franculeasa nu este straina de aceasta mutare de care a profitat(voi reveni cu detalii). ideea a fost sa se rupa acest teren de echipa si destinatia din baza sportiva sa fie schimbata asa cum s-a intamplat cu multe baze sportive din c.ta. cativa oameni de sport si sustinatori vechi ai handbalului au tinut in viata activitatea sportiva dar...nu pentru mult timp. soarta echipei de handbal fete a fost hotarata din 2011. ''Nu sunt fonduri'' spune cel ce trebuia sa se ocupe cu aducerea de fonduri la echipa;''măcar reunirea lotului''d.le craciun, tot respectul pt.ce faci dar ce lot mai ai? echipa, si asa subtire, te anunt ca nu mai exista; ''Ne-am făcut un calcul despre ce înseamnă un buget de Liga Naţională şi am avea nevoie de aproximativ 400-500 de mii de euro'' foarte prost calculul pt.ca echipa nu a depasit bugetul dat de ministerul invatamantului (aprox.5 milioane de lei vechi-ce s-a depasit sunt restantele salariale de care vreti sa scapati) d.le panait v-ati facut calcule foarte bune doar cu pamantul ce l-ati furat sportului constantean distrugand o echipe care a dat multe generatii de jucatoare si jucatori si foarte multi tehnicieni apreciati in toata tara si nu numai. d.le panait nu ati dat nici un ban de la umc la echipa ci aruncati praf in ochii oamenilor (o veche tehnica de a dezinforma si a deruta opinia publica). daca nu baza sportiva va intereseaza de ce nu dati anunt sa preia un particular sau o alta unitate publica echipa cu baza cu tot? nu, pt.ca interesul este doar baza sportiva iar echipa trebuie desfiintata. luati comunitatii un drept castigat de multe generatii, dreptul de a vedea un spectacol sportiv, dreptul tinerilor de a avea idoli si de a urma un vis..