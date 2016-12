Situaţie dificilă la Săgeata Năvodari

Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei 1 la finalul turului Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari se numără printre puţinele echipe care nu efectuează un stagiu de pregătire centralizată în această perioadă. Din cauza problemelor financiare, conducerea clubului a renunţat la ideea unui cantonament montan, astfel că jucătorii au rămas la Năvodari, unde se pregătesc sub comanda antrenorului Constantin Gache. Mai mult, condiţiile meteo nefavorabile au dat peste cap planurile iniţiale şi, după câteva zile de antrenamente pe plajă şi la propria bază sportivă, Goşa şi compania au fost nevoiţi să se mute în sală. În aceste condiţii, năvodărenii au ratat partea de acumulări fizice necesară pentru a face faţă unui întreg retur.

„Nu ni se asigură nici măcar strictul necesar, condiţii de pregătire, echipament şi masă, deşi aceste lucruri sunt stipulate în contractul oricărui jucător. Câteva zile am făcut antrenamente în frig, iar o parte din jucători au răcit şi nu s-au mai putut pregăti. Nu ai cum să te antrenezi în frigul cumplit şi vântul de aici. Alte echipe au plecat în cantonamente, dar la noi nu s-a putut. Am pierdut pregătirea de iarnă, iar în această perioadă am făcut doar alergări şi am lucrat în sală. Dar ce poţi spune când facem muncă patriotică de şase luni, pentru că nu am primit salariile sau prime din luna iulie? Majoritatea jucătorilor a vrut să plece, însă nu am fost lăsaţi. Ni s-a spus că se va rezolva, dar avem familii şi nu putem trăi din promisiuni. Noi ne-am făcut datoria, dar îşi bat joc de noi, şi de echipă. Dacă nu se mai poate, măcar să fim lăsaţi să plecăm la alte echipe”, a acuzat atacantul Dorel Zaharia. Oficialii de la Săgeata au promis însă că pe 7 februarie se va achita o parte din restanţe, iar echipa va pleca într-un cantonament în Antalya.