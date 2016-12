Situație disperată! Apartamente de lux, în beznă și frig!

Mai multe familii care au ales să locuiască în imobile noi, pe strada Perlei, blocurile C1, C2 și C3, zona Hotel Nevada, în apropierea campusului universitar din Constanța, au ajuns în pragul disperării. Oamenii, așa cum spun ei, au tot fost duși cu zăhărelul, de la o lună la alta, de către investitori și sunt nevoiți să stea în frig și beznă. I-au căutat pe investitori, însă aceștia i-au tot dus cu... vorba. Au trecut chiar și trei ani de când s-au mutat în imobilele așa-zis de lux, achiziționate cu 1.000 de euro mp, însă problemele nu le-au fost rezolvate. Ei sunt gata să îi acționeze în judecată pe investitori, dacă altfel nu se poate!

Mai multe familii care au ales să locuiască în imobile noi, pe strada Perlei, blocurile C1, C2 și C3, zona Hotel Nevada, în apropierea campusului universitar din Constanța, au ajuns în pragul disperării. Oamenii, așa cum spun ei, au tot fost duși cu zăhărelul, de la o lună la alta, de către investitori și sunt nevoiți să stea în frig și beznă. ”Ne-am mutat în urmă cu 15 luni. Atunci ne-au spus că în cel mai scurt timp vom fi racordați la o sursă centrală de curent electric și vom avea și gaze. Am avut răbdare și am tot sperat, însă totul a fost în zadar. I-am căutat pe investitori. De fiecare dată ne-au spus că se rezolvă. Au trecut 15 luni, în cazul nostru, și nu s-a rezolvat nimic. Am vecini care sunt în această situație de circa 3 ani. Cu toții ne-am mobilizat și l-am căutat pe investitor. Nu este de găsit. A venit zilele trecute unul dintre ei și ne-a spus, din nou, că se rezolvă. Este inadmisibil. Am plătit 100.000 de euro pentru apartament și stăm în aceste condiții, în beznă și frig”, a spus, pentru ”Telegraf”, unul dintre locatari. Problema cea mare este că mulți au copii mici, de nici un an. ”Nu ne putem lăsa copiii în frig. Curentul electric se întrerupe de mai multe ori pe zi; sunt probleme pentru că noi încă suntem racordați la organizarea de șantier. Mă rog să nu fie prea mult timp întrerupt pentru a se menține cât de cât o temperatură accesibilă în camera copilului”, a spus locatara. Și asta nu e tot. Oamenii susțin că, în timp, au fost depistate o serie de alte probleme. ”Sunt vicii ascunse. Pereții sunt foarte subțiri. Se aude totul dintr-o parte în alta. Mai mult decât atât, țevile trec direct pe sub apartamentele de la parter, neexistând beci. Nu cu mult timp în urmă, a refulat mizeria până la etajul I. Și-au bătut joc. Dacă sunt probleme mari, trebuie să spargă în apartamentele de la parter (!?)”, a spus un alt locatar. Pur și simplu, oamenii cred că au căzut într-o mare plasă atunci când și-au achiziționat apartamentele așa-zis de lux. Ei dau vina pe investitori, în frunte cu Cristian-Nicolae Nicola. ”Nu este de găsit acest om de ceva timp. Sau dacă este de găsit, și mă refer la alți parteneri de afaceri cu care el lucrează, suntem duși cu zăhărelul. Ne-am săturat de balivernele lor. Să facă bine să respecte prevederile contractuale; în caz contrar îi vom acționa în judecată. Am vecini care au făcut reclamații și la Poliție. Nu se mai poate”, a completat un alt locatar indignat.