Situaţie explozivă la FC Farul

DATORII PE TOATE FRONTURILE. Pierderea oricărei şanse la promovarea în Liga I a declanşat scandalul în tabăra grupării de pe litoral, FC Farul fiind într-o situaţie mai mult decât delicată din cauza restanţelor financiare. Astfel, jucătorii au acuzat faptul că nu au mai fost plătiţi de patru luni şi că trăiesc în condiţii mizere la minihotelul de la stadion. „Săptămâna trecută nu a fost apă la stadion şi a trebuit să mergem să ne spălăm la stadionul de rugby. În plus, seara, cei care stau la minihotel se spălau pe dinţi pe la benzinăriile de lângă stadion. În plus, nici mâncare nu mai avem la cantina de la stadion şi nu ni se dau niciun fel de susţinătoare de efort pentru că nu există bani. Ce să mai vorbim despre salarii? Cel mai rău este că nu avem cu cine să discutăm aceste probleme”, a declarat unul dintre jucători, sub protecţia anonimatului. Datoriile mari ar putea duce la neprogramarea echipei, mai ales că mai mulţi jucători, printre care Rastovac, Gosic, Paşcovici, Barbu şi Şchiopu, au câştigat deja litigiile cu FC Farul şi aşteaptă să-şi primească banii. Conducătorii clubului constănţean au negat însă o parte din acuzaţii şi au anunţat că din vară se va demara un nou proiect, urmând ca lotul să fie remaniat din temelii. „Vom lua sancţiuni drastice şi vom da amenzi usturătoare. Am văzut şi noi că unii jucători nu au vrut să joace, iar aceştia vor pleca. Aici nu mai este vorba de bani. Întâi joci, îţi faci meseria şi abia apoi îţi ceri banii cuveniţi. Înainte de meciul cu Victoria Brăneşti erau cu banii la zi, dar tot nu au câştigat. Noi nu avem cum să plătim nişte murături. Începe curăţenia în lotul Farului”, a avertizat patronul Giani Nedelcu. Oficialii grupării de pe litoral se vor reuni în această dimineaţă dimineaţă, urmând să analizeze situaţia. Printre posibilele măsuri se numără reducerea semnificativă a contractelor jucătorilor, trimiterea unora din aceştia la echipa secundă pe termen nelimitat, dar şi excluderea din lot. Primul pe listă este Emil Ninu, care, potrivit unor membri ai galeriei, a recunoscut, la finalul meciului cu FC Botoşani, că nu a vrut să joace la capacitate maximă din cauza restanţelor financiare.

DENNIS ŞERBAN NU PLEACĂ. Sosit în urmă cu trei etape pe banca tehnică a Farului, Dennis Şerban a anunţat că este decis să-şi continue munca, dar a acuzat situaţia dificilă de la clubul constănţean. „Este o dezorganizare totală la club, de la portar până la acţionar. Este o situaţie dificilă la club, dar nu are cum să rămână aşa, pentru că Farul este un club mare şi cred că o să-şi revină. Eu nu am venit aici pentru bani. Am venit cu sufletul deschis. Tot ceea ce am, inclusiv familia, datorez acestui club şi nu pot să descriu cât de mult mă doare ceea ce se întâmplă. Voi rămâne alături de Farul şi nu am cum să-mi pătez numele, pentru că sunt în stare să tund şi iarba pentru acest club”, a explicat directorul tehnic al constănţenilor, care a dezvăluit şi obiectivul pentru meciurile rămase din acest sezon: „În cele nouă etape rămase încercăm să nu ne facem de râs, aşa cum s-a întâmplat în partida cu FC Botoşani”.