Situaţie ideală pentru Dynamo

Dynamo Kiev are – în continuare – şanse reale de calificare în optimi! Ucrainienii joacă pe terenul unui Arsenal aflat în plină criză, disesiunile dintre antrenor (a stat prea mult Wenger la acelaşi club?) şi jucători căpătînd amploare după ultimul eşec din campionat. “Mazilirea” lui Gallas (n-a jucat sîmbătă) dă mari şanse oaspeţilor, care vor avea o singură problemă – forma de excepţie a lui van Persie. În favoarea lui Dynamo ar putea “juca” şi Fener, dacă învinge pe FC Porto. În grupa E, Villareal şi MU luptă pentru şefie, în timp ce Celtic va încerca să evite umilinţa maximă – înfrîngere în faţa lui Aalborg. Cu o victorie – perfect posibilă – Zenit are mari speranţe la calificarea în optimile UCL. Mai ales că Real are meci greu în Belarus, unde BATE a remizat, deja, cu Juventus. În sfîrşit, meciul de la Firenze se anunţă foarte disputat, doar victoria permiţînd italienilor să mai spere la optimi

Programul din această seară, meciurile avînd ora de start 21.45, cu excepţia partidei de la St.Petersburg, programată de la ora 19.30 – grupa E: Villareal – Manchester United; Aalborg – Celtic Glasgow; grupa F: Bayern Munchen - Steaua Bucureşti; AC Fiorentina – Olympique Lyon; grupa G: Fenerbahce – FC Porto; Arsenal – Dynamo Kiev; grupa H: Zenit – Juventus Torino; BATE Borisov – Real Madrid