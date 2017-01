Situație incertă a stadionului „Farul“

După ce clubul-fanion al fotbalului tomitan, Fotbal Club Farul Constanța, a dat faliment, de lichidarea bunurilor se ocupă CC Insol SPRL, prin administratorul Corina Curutz, care trebuie să facă evaluarea bunurilor și să le vândă pentru a se achita datoriile clubului. Lichidatorul trebuie să se ocupe și de întreținerea stadionului „Farul”, dat în folosință gratuită către Fotbal Club Farul, pentru o perioadă de 49 de ani, printr-o Hotărâre de Guvern emisă în anul 2001. După dispariția FC Farul, cel puțin teoretic, arena ar trebui să revină la Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), urmând să fie administrată prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Constanța, însă lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

„Situația stadionului este incertă în acest moment. Teoretic, pașii de urmat sunt doi: mai întâi, prin Hotărâre de Guvern, arena ar trebui să revină în folosința și administrarea MTS, prin DJST Constanța. Apoi, stadionul ar trebui dat în folosință gratuită altei entități, care să asigure întreținerea sa. De asemenea, cel care îl va prelua va trebui să facă investiții și să-și asume niște cheltuieli. Noi deja am făcut niște demersuri în acest sens, am vorbit cu reprezentanții Primăriei Constanța, însă deocamdată nu s-a decis nimic. Noi, împreună cu lichidatorul FC Farul, am început un demers comun de întreținere a acestei baze sportive, pentru a nu intra în paragină. De exemplu, am început un proces de deratizare a stadionului, iar săptămâna trecută am discutat cu reprezentanții echipei SSC Farul Constanța, care dorește să se antreneze și să joace pe stadionul „Farul”. Mai este și problema pistei de atletism, aflată în administrarea DJST și la care au acces toți constănțenii care doresc să alerge, nu numai cei care fac sport de performanță”, a declarat Claudiu Teliceanu, director executiv al DJST Constanța.

În legătură cu preluarea stadionului de către autoritățile locale, a existat un proiect de hotărâre, însă acesta a fost retras de către primarul Decebal Făgădău de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 31 august 2016.

Deocamdată, pare puțin probabil să se emită prea curând o Hotărâre de Guvern pentru ca stadionul „Farul” să revină la MTS, mai ales că întreținerea sa costă și banii nu au fost prevăzuți în bugetul ministerului pe anul 2016. Rămâne de văzut și ce entitate sportivă își va permite să cheltuiască pentru a-l întreține și pentru a investi în renovarea sa...

Reamintim că, săptămâna aceasta, SSC Farul a primit de la CC Insol SPRL permisiunea de a asigura paza bunurilor de la stadionul „Farul”, cu perspectiva ca echipa înființată de suporterii constănțeni să poată desfășura cât de curând antrenamente și meciuri pe cel mai mare stadion din oraș. Iar suporterii fariști nu stau cu mâinile în sân! Pe pagina de Facebook a clubului a apărut deja anunțul: „Toată lumea scrie de preluarea stadionului! Este o victorie. Imensă! Numai că lucrurile nu trebuie să se oprească aici! Sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 9.30 până la ora 14.00, cu toții la stadion! Curățenieeeeee! Renovare! Revenirea la normalitate! Sâmbătă, cu toții la curățenie! 9.30 - 14.00, la Stadionul Farul”. După încheierea acestei acțiuni de curățenie, suporterii au timp să ajungă și la meciul pe care echipa lor favorită îl va susține pe terenul ITC, de la ora 15.00, împotriva formației Unirea Topraisar, în etapa a 11-a din Liga a IV-a la fotbal.

