Situaţie încinsă la FC Farul

A SEMNAT ŞCHIOPU. Ziua de ieri a fost extrem de încordată pentru oficialii şi suporterii Farului, gruparea de pe litoral trăind sub spectrul neprogramării pentru meciul de sâmbătă, cu Tricolorul Breaza, din deplasare, în etapa a 31-a a Ligii a II-a. Acest lucru ar fi însemnat însemnat retrogradarea în Liga a III-a a Farului, cu interdicţia de a promova timp de un sezon, situaţie în care echipa-fanion a fotbalului constănţean ar fi fost ameninţată cu desfiinţarea. Conform înţelegerii, conducerea Farului a plătit prima tranşă din restanţele către Paşcovici şi Ion Barbu, însă nu s-a întâmplat acelaşi lucru cu Şchiopu. Atât oficialii constănţeni, cât şi fostul căpitan au reclamat faptul că nu s-a respectat înţelegerea, iar negocierile dintre cele două părţi nu au dus la niciun rezultat. „Nu este nicio problemă. Se va rezolva. Banii au rămas la club şi urmează ca Şchiopu să vină şi să-i ia, cel mai târziu, vineri dimineaţa. Sută la sută vom juca la Breaza”, a explicat patronul Giani Nedelcu. „Am avut mai multe discuţii, dar nu am ajuns la un acord clar, pentru că nu ne-am înţeles asupra sumei. Sper totuşi că se va rezolva, pentru ca Farul să joace la Breaza”, a replicat Şchiopu. Situaţia a luat o întorsătură neaşteptată aseară, când suporterii au intervenit, de teamă ca Farul să nu păţească ruşinea retrogradării în Liga a III-a. Zeci de fani, în frunte cu liderul galeriei, Sorin Mihăilescu, s-au strâns în faţa vestiarelor, cerându-i patronului Giani Nedelcu, dar şi lui Şchiopu, să stingă litigiul. Mai mult, prin intermediul fostului jucător al constănţenilor, Florin Lungu, actele înţelegerii au ajuns acasă la veteranul Farului, dar acesta a refuzat să le semneze din cauza greşelilor de redactare. Drept urmare, chiar dacă a fost operat recent de apendicită, Şchiopu şi-a făcut apariţia la stadion şi a acceptat o sumă mai mică, 2.500 de euro, după au fost refăcute actele. „Am făcut asta pentru Farul”, le-a spus Şchiopu suporterilor. „Oricum, s-ar fi rezolvat în cursul dimineţii şi jucam la Breaza, dar suporterii s-au temut de o neprogramare”, a adăugat Nedelcu. Altfel, conducerea clubului constănţean le-a plătit, ieri, jucătorilor, o mică parte din restanţele financiare, câte 800 de lei, în această situaţie fiind jucătorii care nu au depus memorii. „Am făcut eforturi şi le-am dat jucătorilor 20.000 de lei ca să-i împartă. Atât am putut în acest moment”, a spus patronul constănţenilor. Drept urmare, după antrenamentul de ieri dimineaţă, câţiva dintre componenţii lotului au pus “mână de la mână” şi au făcut un grătar în părculeţul din faţa vestiarelor.

LOT DECIMAT. Dacă va fi programată, formaţia de pe litoral va aborda partida de la Breaza cu un lot redus de accidentări şi suspendări. Astfel, pe lângă Măţel, plecat la echipa naţională de tineret, Buzea şi Vlas, suspendaţi, tehnicienii constănţeni nu vor putea miza nici pe Pătraşcu, accidentat, în timp ce Ignat este incert. Drept urmare, antrenorii Dennis Şerban şi Gică Butoiu vor avea la dispoziţie doar 15 jucători de la prima echipă: Măcelaru şi Neagu - portari, Ninu, Tudorache, Larie, Păcuraru, Mendy, Prodan, Cristocea, Matei, Teekloh, Mansur, Pantelie, Fatai şi Doicaru - jucători de câmp. „Nu ştiu dacă voi strânge 18 jucători. Mă voi hotărî abia înaintea plecării dacă voi lua şi doi-trei jucători de la echipa secundă. Oricum, îmi va fi imposibil să-i motivez”, a explicat directorul tehnic al formaţiei constănţene, Dennis Şerban. Pentru partida de sâmbătă a fost desemnată o brigadă de arbitri formată din Eugen Roşu (Rm. Vîlcea) - la centru, ajutat de Bogdan Dragoş şi Constantin Cantemir (ambii din Braşov).