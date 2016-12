Situaţie tensionată la ACSSF Farul 2010

Înfiinţată în urmă cu patru ani, Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa a intrat într-un proces de reorganizare la începutul acestui an, după ce la conducere a fost numit Bogdan Chiriţă. Nemulţumiţi de deciziile luate de noul manager, patru dintre antrenorii cu vechime la Farul, Ion Constantinescu, Mihai Turcu, Eugen Şovăilă şi Grigorie Tudor, au organizat, ieri, o conferinţă de presă, în care au lansat atacuri dure la adresa lui Bogdan Chiriţă. „Ne umileşte de patru luni. A venit cu nişte reguli de neacceptat, o organigramă în care noi nici nu figurăm şi cu o mărire a numărului de persoane din cadrul şcolii, angajând team-manager, director sportiv, antrenori şi fel de fel de persoane. A luat hotărâri aberante şi tot ce urmăreşte este să ne umilească şi să ne scoată de la grupele pe care le pregătim. Chiriţă ne-a vrut mai întâi scouteri, apoi antrenori coordonatori la centrele zonale de la Băneasa, Saraiu, Pantelimon şi Cogealac. Nu se poate aşa ceva. Spiritul acestui club este făcut de noi, cei care am jucat şi am antrenat la FC Farul”, a declarat Ion Constantinescu. „Şi-a bătut joc de munca mea. Cine este acest Chiriţă să vină şi să-mi ia grupa? Am plâns că s-a întâmplat acest lucru”, a completat Mihai Turcu.

Cei patru l-au mai acuzat pe Bogdan Chiriţă că nu a gestionat corect banii primiţi de ACSSF Farul 2010 de la Consiliul Judeţean Constanţa şi că nu le-a plătit salariile de 11 luni. „Între noi şi Consiliul Judeţean a există o colaborare benefică pentru cei peste 200 de copii, însă Chiriţă a cheltuit banii pe altceva şi nu ne-a plătit nici salariile, nici participarea la competiţii. Am contactat un avocat şi vom pune la dispoziţie justiţiei toate actele pe care le avem”, a spus Ion Constantinescu.

CHIRIŢĂ RESPINGE ACUZAŢIILE Noul manager a negat acuzele aduse de cei patru şi a explicat măsurile luate. „Suntem într-o reorganizare şi s-a stabilit să schimbăm antrenorii şi să numim antrenori noi, care vor să aibă rezultate. Banii sunt alocaţi de Consiliul Judeţean Constanţa pentru desfăşurarea activităţii şi plătim tot ce presupune acest lucru, iar investiţia se face în echipamente şi mingi, care să ajungă la copii. Am introdus taxa de 100 de lei pentru fiecare jucător de la club, cu chitanţă, şi de aici a început tot scandalul. În plus, am diminuat salariile pentru antrenori şi am decis să fie între 1.000 şi 1.500 de lei, iar ei aveau mult mai mult. În privinţa numirii ca scouteri, planul nostru este să facem 12 centre zonale şi ne-am gândit să nu-i dăm afară şi să folosim experienţa lor în acest sens”, a declarat Chiriţă. El a recunoscut totuşi că există restanţe în ceea ce priveşte salariile. „Eu sunt în funcţie de pe 7 noiembrie 2013 şi nu ştiu ce s-a întâmplat înainte. De la venirea mea am plătit două salarii, pe noiembrie şi decembrie. În acest an nu s-a achitat niciun salariu, dar în această situaţie sunt toţi cei 18 angajaţi, nu doar ei”, a spus Chiriţă.