Skunk Anansie: dedicaţie pentru cei care se revoltă împotriva guvernelor!

Crowd surfing pe celebrele hituri „Hedonism\" şi ”Charlie Big Potato\" interpretate live de celebra Skunk Anansie: aşa a început prima zi a festivalului B\'estfest, desfăşurat, în weekend, în comuna Tunari de lângă Bucureşti. În deschiderea mega-show-ului de vineri seară, au încălzit atmosfera românii de la The Mono Jacks, Buterflies in My Stomach, Toulouse Lautrec şi Madame Hooligan. Au urmat cei de la Flogging Molly, cu balade irlandeze de pahar, precum ”If I Leave this World Alive”, iar spre miezul nopţii, solista de la Skunk Anansie, Skin, şi-a făcut apariţia îmbrăcată într-un costum mulat, negru cu argintiu, cu un guler imens din pene. Ea a incendiat atmosfera din primul moment, cu energia binecunoscută.

Printre primele hiturile pe care cei peste 4000 de spectatori le-au fredonat alături de celebra trupă se numără \"Charlie Big Potato\", \"100 Ways to Be a Good Girl\" sau \"Because of You\". Invidiată pentru silueta ideală pe care o păstrează la cei 43 de ani, cântăreaţa de culoare s-a aruncat în mulţime, însă cei de la pază au adus-o rapid înapoi cu picioarele pe scenă. Scena s-a repetat însă şi a doua oară, după care solista a fost purtată de fani pe braţe mai mult timp. Astfel, hitul \"Hedonism\" a fost dedicat „băieţilor români puternici\" din public, iar melodia \"I\'ve Had Enough\" a fost dedicată, în aplauzele celor prezenţi, „oamenilor care se revoltă împotriva guvernelor\"! La bis, cei de la Skunk Anansie au cântat mai noul lor hit, \"You Saved Me\". Sâmbătă, în a doua zi de B\'estfest, au cântat, printre alţii, Mika, Asian Dub Foundation şi Şuie Paparude.