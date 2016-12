Slalom cu TIR-ul, printre vaci

WOW! Reportajele publicațiilor străine despre diversele lipsuri grave sau încălcări flagrante ale bunului simț universal din România sunt la fel de interesante pentru noi, cei care trăim aici, ca filmele premiate pe la festivaluri ale cineaștilor autohtoni. Adică 100% neinteresante, plictisitoare, insipide și penibile. Știm foarte bine ce-avem aici, ba chiar unii dintre noi știu ce-ar trebui schimbat cât mai repede pentru ca ziarele vestice să nu mai aibă subiecte în zonă. Bloomberg, spre exemplu, dedică un spațiu important unui mega-material despre... infrastructura lipsă din România. DA, ȘTIM! N-avem drumuri, e rău pentru că nu e bine, nu investește nimeni, construcțiile se fac prost, scump și într-un timp mai mare decât cel de care are nevoie EBA pentru a face în cap un calcul complicat de genul 3 + 5. Asta e, să trecem peste. Sau pe lângă, sau prin gropi. „Comparativ cu alte țări din Europa Centrală, precum Polonia sau Ungaria, care au folosit banii europeni pentru a-și aranja drumurile, România are încă probleme grave de infrastructură, camioanele fiind nevoite să facă slalom printre vacile de pe șosele. În plus, lipsa drumurilor atârnă de gâtul Produsului Intern Brut“, titrează Bloomberg. Ei citează și unul dintre miile de șoferi de TIR, pe numele său Florin Melcescu, care spune că drumurile au rămas la fel de un deceniu, de când s-a apucat el de treaba asta - „Un coșmar!“. Culmea, cică atunci când mai trece prin satele din Carpați, trebuie să ocolească vaci și căruțe (!?!) WOW! Senzațional. Vă dați seama la ce se gândește americanul care citește asta... „Vaci pe stradă? Nu în ranch? Nu în hamburger?!“.

TOATE CA TOATELE, DAR... Lăsând gluma, drumurile sunt chiar groaznice. Ce să mai vorbim de cozile infernale de la granițe, unde șoferii pot pierde, în medie, 4 - 6 ore. Practic, se ajunge mai rapid din Ungaria până în Spania decât de la Constanța la Arad. Tocmai din această cauză, creșterea noastră economică rămâne în urmă. Marii exportatori, precum Dacia-Renault, suferă din plin din cauza drumurilor proaste; la fel, mulți investitori ocolesc România tocmai din cauza infrastructurii deficitare. Potrivit Comisiei Europene, țara noastră are cel mai mic raport al kilometrilor de autostradă pe mia de kilometri pătrați, de numai... doi kilometri. În prezent, doar 200 de kilometri de autostradă se află în construcție, în vreme ce 40% dintre drumuri sunt neasfaltate. „Iată unul dintre motivele pentru care, din 2007 și până în prezent, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut până la 9.500 dolari, cu circa 60% peste nivelul de dinainte de aderare. Spre comparație, în Polonia și Cehia, indicatorul s-a dublat (în cel mai rău caz), ajungând acum la 13.450, respectiv 18.900 dolari“, conchid ziariștii de la Bloomberg. Concluzia? Tare am vrea să avem una. Nu putem decât să sperăm că, după încheierea anului electoral, clasa politică își va asuma obiectivul de aderare la zona euro, în 2019, și va începe să se miște mai cu talent.