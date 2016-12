Slayer confirmă oficial concertul din România

Prezenţa în cadrul celui mai mare festival rock din ultimii 20 ani din România, Sonisphere, a uneia dintre cele mai faimoase patru trupe de rock-metal din lume, Slayer, a fost confirmată oficial, vineri, pe pagina de internet a formaţiei. Astfel se certifică şi data de desfăşurare a festivalului amintit, între 25 şi 27 iunie, Slayer fiind programaţi pentru prima zi a evenimentului. Din culisele organizatorilor se zvoneşte că locul de desfăşurare al megashow-ului rock va fi La Katarg, în zona parcului situat în spatele Palatului Copiilor din capitală.

Nucleul head-liner-ilor la Sonisphere România este format din Metallica, Slayer, Megadeath şi Anthrax. Însă, în unele ţări, pe afiş figurează şi nume precum Iron Maiden, Placebo, Iggy & The Stooges, HIM, Alice Cooper, Rammstein. Pentru Bucureşti, Sofia (Bulgaria), Atena (Grecia), Istanbul (Turcia) şi Barcelona (Spania), programul festivalului Sonisphere nu a fost deocamdată dezvăluit. Regula prezenţei trupelor la Bucureşti este însă simplă: între 25 şi 27 iunie, trupele vor face rocada între România şi Turcia, la diferenţă de o zi între spectacole.

Slayer este o formaţie înfiinţată în California, în 1981. Bazele trupei au fost puse de chitariştii Jeff Hanneman şi Kerry King. S-a bucurat de succes odată cu lansarea discului „Reign in Blood\", în 1986. Trupa este catalogată ca făcând parte din \"the Big Four\" (cele mai mari patru trupe), alături de Metallica, Anthrax şi Megadeth. În ciuda faptului că fanii Slayer au fost declaraţi printre cei mai violenţi, de-a lungul carierei, trupa a câştigat două premii Grammy la categoria „Best Metal Performance\", fiind nominalizată chiar şi în 2010 pentru acelaşi premiu, cu piesa „Hate Worldwide\", ce este inclusă în cel de-al 11-lea material de studio semnat Slayer, care a fost lansat în noiembrie anul trecut, intitulat „World Painted Blood\".