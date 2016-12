Slayer va concerta în România

Legendara trupă americană de thrash metal, Slayer, va concerta la Arenele Romane din Bucureşti, pe data de 4 iunie. Biletele vor fi puse în vânzare de luni, pe site-ul myticket.ro, la două categorii de preţ, 80 de lei, respectiv 120 de lei pentru Golden Circle. Fiecare persoană care comandă online cel puţin un bilet pentru concertul Slayer va avea posibilitatea achiziţionării unui abonament B\'estfest la preţul de 180 de lei, cu peste 30% reducere faţă de preţul întreg al abonamentului. Promoţia este valabilă o săptămână, până pe 12 februarie inclusiv. B\'estfest Summer Camp va avea loc în perioada 6 - 8 iulie, pe islazul Tunari de lângă Bucureşti.

Una dintre cele mai mari trupe de thrash metal din istoria genului, Slayer a luat fiinţă în anul 1981, în Huntington Park, California, fiind alcătuită în prezent din: Tom Araya (bass şi voce), Kerry King (chitară), Jeff Hanneman (chitară) şi Dave Lombardo (tobe). Succesul internaţional a apărut în anul 1986, odată cu lansarea albumului \"Reign in Blood\", material considerat şi la această oră a fi una dintre capodoperele death metal-ului. De-a lungul timpului, trupa a lansat două albume live, două compilaţii, şase videoclipuri, două EP-uri şi nu mai puţin de 11 albume de studio, patru dintre ele fiind premiate cu discul de aur în Statele Unite. Slayer a primit cinci nominalizări la Grammy, câştigând două premii, în 2007 şi în 2008, pentru piesele \"Eyes of the Insane\" şi \"Final Six\", ambele incluse pe albumul Christ Illusion.

Alături de Metallica, Megadeth şi Anthrax, Slayer face parte din „Big Four”, concept născut după lansarea DVD-ului omonim ce prezintă concertele live susţinute de cele patru nume mari ale thrash metal-ului pe 22 iunie 2010, la Sofia, Bulgaria, în cadrul festivalului Sonisphere. DVD-ul s-a bucurat de un succes impresionant, clasându-se pe prima poziţie în topurile din Statele Unite, Canada, Marea Britanie şi numeroase alte ţări europene.