Slovenia, în faţa unei performanţe istorice

După succesul istoric de la un turneu final, 1-0 cu Algeria, în prima etapă, Slovenia are şansa să obţină o miraculoasă calificare în optimile de finală după doar două partide, dacă va reuşi să se impună şi în faţa SUA. Aureolaţi de poziţia ocupată în clasament înaintea jocului, dar şi de şansa istorică pe care o au, slovenii îşi pun mari speranţe în disputa cu SUA. „Avem o şansă foarte bună cu SUA, însă pentru noi este deja o mare recompensă că ne aflăm la acest Campionat Mondial şi suntem în faţa unei noi mari performanţe. Trebuie să profităm de acest lucru şi să facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a scrie istorie. În ultimii ani am jucat tot mai bine, iar acum nu avem de ce să ne mulţumim cu puţin. Vom încerca să obţinem cât mai mult de la această participare“, a spus fundaşul Miso Brecko. Echipa lui Bob Bradley vine, de asemenea, după un rezultat foarte bun, 1-1, obţinut în faţa principalei favorite la câştigarea Grupei C, Anglia. În plus, chiar dacă “soccer-ul“ nu este nici pe departe sportul favorit al americanilor, SUA are nouă prezenţe la turneele finale ale CM, iar măcar din acest punct de vedere are o experienţă superioară Sloveniei. „Oamenii spun că nu avem cum să nu ajungem în optimi, însă noi ştim că pentru acest lucru trebuie să muncim foarte mult. Trebuie să privim cu multă seriozitate partida cu Slovenia“, consideră Landon Donovan. „Orice boxer înaintea unei partide spune că poate face multe lucruri bune, însă este nevoie de foarte puţin pentru a fi la podea şi a se întreba apoi unde se află. Trebuie să fim atenţi pentru a câştiga acest meci“, a declarat portarul americanilor, Tim Howard.

Formaţiile probabile - Slovenia (antrenor Matjaz Kek): S. Handanovic - Brecko, Cesar, Suler, Jokic - Koren, Birsa, Kirm, Radosavljevic - Novakovic, Dedic; SUA (antrenor Bob Bradley): Howard - Spector, Onyewu, DeMerit, Bocanegra - Donovan, Edu, M. Bradley, Holden - Altidore, Dempsey. Arbitrează: Koman Coulibaly (Mali) - Redouane Achik (Morocco), Inacio Candido (Angola) - rezervă: Subkhiddin Mohd Salleh (Malaysia).