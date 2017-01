Slovenul Pahor, pariul Farului

Singurul transfer de marcă efectuat de Farul în această iarnă este slovenul Jan Pahor, sosit de la FK Koper, echipă din prima ligă slovenă. În vîrstă de 22 de ani, fundaşul central a făcut ieri primul antrenament sub comanda lui Ion Marin şi a mărturisit că-şi doreşte să joace încă din primul minut alături de fostul său coleg, Andraj Rastovac. “Am ales să vin la Constanţa pentru că toată lumea mi-a spus că Farul este o echipă bună. În plus, Rasto, care-mi este bun prieten, m-a asigurat că îi merge bine aici. Despre Constanţa nu ştiam prea multe, decît ce am văzut pe internet, dar ştiu că fotbalul din România este superior celui din Slovenia. Sper să joc, să-mi cîştig un loc de titular şi să iau cît mai multe puncte cu echipa”, a spus Pahor. Slovenul şi-au propus chiar să ajunge la echipa naţională a Sloveniei, după ce a fost căpitanul reprezentativei under 21. “Am jucat şi la naţionala de tineret dar acum am depăşit vîrsta. Campionatul românesc este privit bine în Slovenia şi dacă joc bine în Liga I am şanse să fiu chemat la naţională”, a explicat Pahor. Slovenul a semnat un contract valabil pe patru ani, fiind privit ca o mare speranţă de conducătorii Farului.