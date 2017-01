Slt. (p.m.) Adrian Postelnicu, înmormântat cu onoruri militare

Trupul neînsufleţit al militarului Adrian Postelnicu, căzut la datorie duminica trecută, în Afganistan, a fost adus miercuri noaptea la casa părinţilor săi, din Corbu. El urmează să fie înmormântat astăzi, cu onoruri militare. Rudele, prietenii şi apropiaţii militarului au vegheat toată noaptea la căpătâiul acestuia. Tatăl sublocotenentului post-mortem spune că încă nu poate să accepte ideea că fiul său a murit. „Îmi amintesc momentul în care am primit teribila veste. Luni dimineaţă, am auzit că cineva mă strigă. Când am ieşit, am văzut la poartă trei militari. Despre unul dintre ei ştiam că este prieten cu fiul meu. Atunci am realizat că ceva rău s-a întâmplat cu el. Nu am mai putut să mă ţin pe picioare şi am căzut. Nu pot exprima în cuvinte durerea pe care am trăit-o”, şi-a amintit Iulian Postelnicu, de 68 de ani, tatăl militarului ucis în estul Afganistanului de explozia unui dispozitiv improvizat. „Când a intrat în armată, eu nu am fost de acord cu decizia lui. I-a plăcut această meserie, a iubit uniforma militară şi a hotărât ca aceasta să fie cariera lui. Era un militar deosebit, decorat pentru activitatea lui, căruia îi plăcea foarte mult ceea ce făcea. A fost plecat în mai multe misiuni, dar aceasta era prima dată când mergea în Afganistan. Pe 1 august a plecat acolo”, a declarat Iulian Postelnicu. Autorităţile locale din Corbu au luat, ieri, decizia de a-l declara pe Adrian Postelnicu cetăţean de onoare al comunei. În plus, primarul localităţii constănţene, Marian Gălbinaşu, a declarat pentru „Telegraf” că prima stradă care va fi inaugurată în Corbu va purta numele sublocotenentului post-mortem Adrian Postelnicu.

DECORAŢI POST-MORTEM Tot în noaptea de miercuri spre joi, la Alba Iulia a fost adus sicriul cu trupul neînsufleţit al sublocotenentului post-mortem Vasile Claudiu Popa, care se afla alături de Adrian Postelnicu în fatidica misiune de patrulare. Sicriul a fost depus la Centrul Militar din Alba Iulia. Militarul va fi înmormântat la Alba Iulia. Amintim că sublocotenenţii post-mortem Adrian Postelnicu şi Vasile Claudiu Popa au murit duminica trecută, în estul Afganistanului, după ce un dispozitiv improvizat a explodat în timp ce soldaţii se aflau într-o misiune de patrulare.