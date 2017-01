„Slugoiul” Morar de la DNA nu dă doi bani pe Justiţie!

Disperat că a pierdut procesul cu Radu Mazăre, şeful DNA, Daniel Morar, apelează la tot felul de tertipuri pentru a nu executa sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă potrivit căreia trebuie să prezinte documente ale specialiştilor care au hotărît că primarul Constanţei ar fi prejudiciat municipalitatea cu 100 de milioane de euro. Ultima găselniţă a lui Morar a fost o solicitare către Curtea de Apel Constanţa, prin care cere suspendarea executării hotărîrii de instanţă. Curtea de Apel a respins însă solicitarea lui Daniel Morar, astfel că, acum, şeful DNA trebuie să îi plătească 5.000 lei daune morale lui Mazăre, precum şi să prezinte ce anume a stat la baza prejudiciului pe care l-a invocat.

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat că refuză să se prezinte la DNA şi îl acuză pe Daniel Morar că încearcă să suspende o hotărîre definitivă şi irevocabilă pe care edilul a cîştigat-o în instanţă. Reamintim că în urma începerii cercetărilor împotriva primarului Mazăre, într-un dosar ce are ca obiect retrocedarea imobilelor preluate abuziv în perioada 1945 - 1989, pentru un prejudiciu de 100 de milioane de euro adus statului, edilul l-a dat în judecată pe şeful DNA, Daniel Morar, considerînd că expertizele făcute de aşa-zişii specialişti ai DNA nu sînt conforme cu realitatea, ba mai mult, cei care au făcut acele expertize nu au pregătire sau competenţe în domeniu. Mazăre a solicitat instanţei obligarea DNA la furnizarea informaţiilor pe care le ceruse în data de 6 noiembrie 2007, cu privire la domeniul în care deţin \"înalta calificare profesională\" specialiştii Cătălin Ion Cucuoară şi Gheorghe Macovei, angajaţi ai Serviciului de Specialişti de la DNA. La solicitarea făcută, reprezentanţii DNA i-au dat primarului un răspuns negativ şi au refuzat să îi ofere informaţiile solicitate. Edilul mai afirma în plîngere că în dosar s-a început urmărirea penală ca urmare a întocmirii de către „specialiştii“ Cucoară şi Macovei a unei constatări tehnico-ştiinţifice, care a fost apreciată ca avînd valoarea unui raport de expertiză şi care reprezintă baza probatorie a acuzării. Mazăre a cîştigat procesul cu Morar, Curtea de Apel Constanţa obligînd DNA la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 1.500 lei, dar şi la plata de daune în cuantum de 5.000 de lei. În tot acest timp, procurorii DNA, în frunte cu „slugoiul“ Morar, au încercat, dar fără succes, să trimită dosarul în instanţă. Primaru Mazăre a declarat că procurorul lui Traian Băsescu, Daniel Morar, nu ştie ce să mai facă pentru a scăpa de plata daunelor, fiind grăbit să trimită dosarul în instanţă. Ultima găselniţă a lui Morar a fost o solicitare către Curtea de Apel Constanţa, de suspendare a executării sentinţei definitive şi irevocabile. „Este ruşions ce se întîmplă în ţara lui Băsescu! Joi, la Curtea de Apel Constanţa, slugoiul şef de la DNA, procurorul lui Traian Băsescu, mă refer la Daniel Morar, a cerut o suspendare provizorie a executării sentinţei prin care eu am cîştigat daune şi l-am obligat să îmi arate ce pregătire profesională au acei “specialişti” care spun că aş fi furat 100 de milioane de euro. Să vedeţi cum Morar, acest şef de procurori, execută el însuşi hotărîrile de instanţă! Pînă acum nu a vrut să execute, iar joi a făcut cerere de suspendare la Curtea de Apel, pentru că acei specialişti nu au nicio pregătire. Acei specialişti nu au, aşa cum prevede legea, avizele ministerelor, pentru că totul este o făcătură. Atunci, disperat, a cerut suspendarea executării. S-a judecat, iar slugoiul şef al lui Băsescu a pierdut într-un complet de patru judecători. Astfel, Morar va trebui să îmi arate cu ce specialişti fără calificare a hotărît că eu am furat 100 de milioane de euro“, a explicat Mazăre. Edilul Constanţei a prezentat în nenumărate rînduri documente care atestau că evaluările făcute de Cătălin Cucoară şi Gheorghe Macovei nu au nicio bază legală, aceştia neavînd, la momentul semnării documentului, calitatea oficială pentru a întocmi un raport de expertiză. „Motivul acestei solicitări de suspendare are la bază o cerere către procurorul şef al României să facă un recurs în revizuire, ceea ce se întîmplă foarte rar, pentru că hotărîrea este definitivă şi irevocabilă. Folosesc fel şi fel de tertipuri în aşa fel încît să nu trimită documentele şi, între timp, să arunce dosarul în instanţă. Eu sînt citat la DNA în aceste zile, pentru a-mi prezenta materialul de urmărire şi pentru a trimite dosarul în instanţă fără a executa hotărîrea. Aşa lucrează şeful de la DNA. Eu i-am transmis că nu mă duc la DNA pînă cînd nu se execută hotărîrea de instanţă definitivă şi irevocabilă. Cum cererea lui de suspendare a sentinţei a fost respinsă, mă voi duce la slugoiul Morar cînd va executa hotărîrea. Dacă voi primi documentele înainte de expirarea mandatului său, voi merge în Parlament şi voi cere demiterea lui Morar“, a adăugat Mazăre.