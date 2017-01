Slujba de Paşte ar putea fi oficiată la bisericile din Mamaia

Iniţiativa construirii a două biserici în staţiunea Mamaia (una pe lângă hotelul Mercur Minerva, iar cea de-a doua în zona hotelului Perla) a făcut să fie lansate tot soiul de speculaţii cu privire la faptul că locaţiile alese nu ar fi unele tocmai demne pentru lăcaşe de cult. Rugat să comenteze afirmaţiile apărute, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat: „Nu le facem alături de un bar de noapte. Am ales locurile cele mai ferite de barurile de noapte, de restaurante. Niciun local nu are faţa spre locul în care va fi construită biserica. Există o regulă conform căreia lângă biserici nu se amplasează baruri sau restaurante“. Pe de altă parte, el a spus că acolo unde sunt credincioşi trebuie să fie şi biserici şi a dat ca exemplu Grecia, unde sunt biserici pe malul mării peste tot şi unde se fac cununii nu de acum, ci de zeci de ani. O menţiune! În Mamaia nu va fi posibil să se oficieze slujbe de înmormântare, pentru că înmormântările se fac la capelele mortuare, iar cele două lăcaşe de cult nu vor fi dotate şi cu astfel de spaţii. „În general, am făcut bisericile noi cu capele sau cu demisol, unde ar putea fi organizate astfel de locuri. Aici nu e nici loc şi nici nu se cade. Sunt biserici care deservesc credincioşii vii şi pentru cei adormiţi se vor putea face doar parastase, fără să ducem mortul acolo. Bisericile vor funcţiona şi iarna, pentru că sunt oameni care locuiesc în Mamaia şi vom oficia şi slujbele de noapte. Este posibil ca slujbele de Paşte să le ţinem aici“, a mai spus ÎPS Teodosie. Amintim că aleşii locali au predat, săptămâna aceasta, Arhiepiscopiei două terenuri din staţiune pentru construirea a două lăcaşe de cult.