Slujbe liturgice în ajunul Schimbării la Faţă

Cu toate că ortodocşii sărbătoresc în fiecare an, la data de 6 august, Schimbarea la Faţă, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va oficia duminică, începînd cu ora 9.00, Sfînta Liturghie la biserica \"Adormirea Maicii Domnului\" din Ovidiu. Lăcaşul de cult este recunoscut printre credincioşii ortodocşi constănţeni pentru faptul că din anul 2005 adăposteşte o parte din veşmintele Preacuvioasei Parscheva de la Iaşi. Tot pe 5 august, însă începînd de la ora 17.00, IPS Teodosie va oficia slujbele Vecerniei şi Litiei la Biserica Greacă (Schimbarea la Faţă) din Constanţa, cea care adăposteşte moaştele Sfîntului Apostol Andrei. La sfîrşitul slujbelor, preotul Daniel Malcea va fi ridicat la rangul de iconom stavrofor, iar diaconul Mircea Munteanu - arhidiacon iconom stravrofor. Aşezământul de cult a fost construit între anii 1865 şi 1867 prin efortul credincioşilor greci din Constanţa. Hramul bisericii este \"Metamorfosis\" (Schimbarea la Faţă). Biserica nu are turle din cauza restricţiilor impuse de autorităţile otomane care stăpîneau la acea dată teritoriul Dobrogei. În anul 1954 biserica a fost declarată monument istoric şi a fost inclusă în lista de aşezămintelor din patrimonial naţional şi cultural. În 1974, printr-o hotărîre a Patriarhiei Române, cu acceptul Bisericii Ortodoxe a Greciei, biserica a fost trecută sub dependenţa canonică a Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos. În perioada comunistă biserica a dobîndit un al doilea hram - Sfîntul Apostol Andrei, datorită demolării unui lăcaş de cult din apropiere. În prezent, biserica \"Schimbarea la Faţă\" are statut de parohie mixtă, slujbele fiind săvîrşite atît în limba română, cît şi în cea greacă.