Smartphone-ul, singur împotriva armatei frigiderelor

Piața bunurilor de folosință îndelungată din România a înregistrat anul trecut o creştere cu 13% faţă de 2014, la 2,3 miliarde euro, după ce ultimul trimestru a adus un plus de 18,3%, la 863 milioane euro, susţinut de telecomunicaţii, electrocasnice mari şi mici, potrivit unui studiu GfK. Indicatorul este foarte important pentru investitori, întrucât arată clar ce consideră consumatorii despre economie. Dacă cineva e pregătit să dea bani pe o mașină de spălat, înseamnă că se așteaptă la câțiva ani buni. În România, situația e un pic diferită (deși normală, în noul context ultratehnologizat) - anul trecut, pe primul loc s-au situat telecomunicaţiile, cu vânzări de 718 milioane euro (+23,6%), urmate de industria IT - 477 milioane euro (+3,2%), elctrocasnice mari - 473 milioane euro (+16,9%), electronice - 386 milioane euro (+8%), electrocasnice mici - 147 milioane euro (+13,1%), consumabile şi echipamente de birou - 62 milioane euro (+3%) şi de foto - 27 milioane euro (-12,4%). În ultimul trimestru, aproape toate sectoarele au contribuit la avansul de 18% înregistrat: telecomul a avut o creştere de aproape 33%, electrocasnicele mari - 23%, electrocasnicele mici - 21%, electronicele - aproape 13%, imprimantele, multifuncționalele și consumabilele - 8% și IT - 4%. Singurul segment care a consemnat o scădere a fost cel de foto (-6,7%), potrivit studiului GfK. Vânzările din telecom au crescut cu 33%, la 263 milioane euro, susţinute de piața de telefoane inteligente. Produsele premium au câștigat teren, în timp ce segmentele mediu și entry au rămas stabile. Accesoriile pentru telefoane mobile, în mod specific căștile, au raportat o creștere puternică a cererii.