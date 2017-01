Smiley a ieşit la film cu Bianca Jurcă

Smiley nu numai că s-a cam plictisit să fie burlac, dar se pare că s-a hotărât şi să-şi înfrângă timiditatea. Atras de frumuseţea unui fotomodel pe care l-a văzut în aeroport, artistul a încercat să intre în vorbă. Cu siguranţă nu a recunoscut-o pe Bianca Jurcă, dar, ca un adevărat gentleman, s-a oferit să o conducă până acasă.

Smiley a declarat, în urmă cu câteva luni, că este un bărbat extrem de timid şi că ezită să invite o fată în oraş, chiar dacă întâlneşte una pe care o place. Showman-ul a decis, de curând, să „ia taurul de coarne”. Zis şi făcut, iar în jurul datei de 20 august, venind de la Timişoara şi aflat în Aeroportul „Henri Coandă“ din Capitală, privirile lui Smiley au fost atrase de o brunetă înaltă şi voluptuoasă, pe care nu a ezitat să o abordeze. După câteva SMS-uri, Bianca a acceptat invitaţia lui Smiley la film.

ÎNCEPUT DE IDILĂ? Bianca a povestit, de curând, cum a început totul. „Veneam amândoi de la Timişoara. Eu acolo locuiesc, el fusese la preselecţii pentru „Românii au talent”. Şi am văzut că se tot uita la mine, îmi tot zâmbea, iar la un moment dat, a venit lângă mine şi a intrat în vorbă. M-a întrebat ce fac, dacă sunt bine şi s-a oferit să mă ducă acasă. I-am mulţumit şi i-am zis că nu e nevoie, că venise o prietenă să mă ia. N-a avut curaj să îmi ceară numărul de telefon, dar l-a pus pe prietenul care îl însoţea să vină şi să mi-l ceară”, a dezvăluit Bianca.

Smiley nu a stat prea mult pe gânduri şi a iniţiat o conversaţie prin intermediul SMS-urilor, invitând-o la film. Bianca a acceptat, iar după două zile, au ieşit împreună. Dar nu singuri, ci în patru, pentru ca fiecare dintre ei să se simtă cât mai confortabil.

„Am vorbit la telefon şi prin SMS-uri şi am decis să mergem la film. A fost OK, ne-am simţit bine, dar n-am apucat să ne mai întâlnim. A doua zi după această ieşire, eu am plecat în Turcia, la filmările pentru reality-show-ul „Mărul discordiei”, iar de atunci am mai schimbat câteva SMS-uri. Pare un băiat de treabă, nu ştiu ce va fi pe viitor. Momentan, eu îmi caut jumătatea în cadrul emisiunii la care particip”, a mai spus Bianca.