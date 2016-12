Smiley a... zâmbit cu mii de constănţeni!

Febra sărbătorilor de iarnă a început să cuprindă oraşul, iar Maritimo Shopping Center le-a făcut constănţenilor, ieri seară, un super-cadou, organizând, în preajma sărbătorii de Sfântul Nicolae, evenimentul „Smiley zâmbeşte cu Maritimo”.

O MARE DE OAMENI ŞI LUMINI Constănţenii care au ajuns la Maritimo ieri seară au resimţit din plin atmosfera festivă instalată odată cu intrarea în luna cadourilor. Printre luminiţele de Crăciun care împodobesc interiorul centrului comercial, jucării şi decoraţiuni în raioanele magazinelor, oferte de sezon şi colinde în difuzoare, atenţia celor aproximativ 10.000 de oameni care au trecut pragul Maritimo a fost captată de concertul susţinut de unul dintre cei mai în vogă cântăreţi ai momentului. Show-ul incendiar desfăşurat pe scena din interiorul centrului comercial a fost urmărit de constănţeni de toate vârstele, care s-au înghesuit să îl vadă live pe... omul serii, „zâmbăreţul” Smiley.

„CAI VERZI PE PEREŢI” ŞI PE... SCENĂ Publicul a izbucnit în urale şi a aplaudat cu entuziasm la apariţia artistului şi a band-ului său. Smiley şi-a început concertul cu hit-ul „Plec pe Marte” şi a continuat recitalul cu piese mai vechi precum „Designed to Love You” şi „În lipsa mea”. Una dintre cele mai apreciate melodii de către cei prezenţi a fost „Love Is For Free”, despre care Smiley însuşi a spus: „Cel mai mult îmi place să cânt această piesă la Constanţa, pentru că îmi aduce aminte de mare şi de zile cu mult soare”.

Piesa-vedetă a recitalului a fost, aşa cum era de aşteptat, cel mai în vogă hit al momentului, „Cai verzi pe pereţi”. Cei mai mici dintre spectatori au vibrat puternic la această piesă, dansând şi cântând refrenul în cor, în timp ce părinţii se... chinuiau să obţină amintiri video cu telefoane şi camere digitale. „Wow! Aşa multă lume la un loc! Văd că s-au adunat oameni de toate vârstele, de la cei mai mici până la cei mai mari. Ne bucurăm foarte mult că avem atâţia ascultători şi privitori. Mulţumim frumos, Constanţa, mulţumim Maritimo! Sărbători fericite!”, le-a urat Smiley constănţenilor, încântat de atmosfera incendiară.