Smiley, cel mai premiat artist la „Romanian Music Awards 2008”

Cea de-a VI-a ediţie a galei „Romanian Music Awards” a avut loc duminică seară, la Iaşi, în faţa Palatului Culturii, unde au fost decernate cele mai importante premii din industria muzicală românească. La ediţia din acest an, Smiley este interpretul care a plecat cu cele mai multe premii de la gala Romanian Music Awards 2008. Artistul a obţinut trei premii solo: „Best Pop”, „Cel mai bun solist”, „Cel mai bun debut” şi un al patrulea premiu ca membru al trupei „Simplu”, la secţiunea „Cel mai bun show”.

Nici Alex nu a fost mai prejos, interpretul fiind cîştigător la categoriile: „Cel mai bun site” şi „Highest Climber”. Premiile „Romanian Music Awards 2008” au adus, de asemenea, cîte două premii şi formaţiilor „Iris”, pentru „Cea mai bună trupă rock” şi „Best live” şi celor de la „Morandi”, pentru „Best Album” şi „Best Video”.

Cîştigătorii premiilor „Romanian Music Awards 2008” sînt: „Best Album”- „Morandi”, „Best Dance”- David DeeJay, „Best Female”- Andreea Bănică, „Best Group”- „Dj Project”, „Best Hip Hop”- „Paraziţii”, „Best Live”- „Iris”, „Best Male” - Smiley, „Best New Act”- Smiley, „Best Pop”- Smiley, „Best Rock”- „Iris”, „Best Song” - Tom Boxer ft. Anca Parghel, „Fly Project” – „Brasil”, „Best Video” -„Morandi”, „Best DJ” - David DeeJay, Best Website - http://www.alexvelea.com/, Highest Climber - Alex, Best Show- „Simplu” - Mr. Originality/Istoria dansului cu „Simplu”, „Border Breaker”- „Akcent”, „Lifetime Award”- Anca Parghel.

Gala „Romanian Music Awards 2008” a fost organizată de Music Channel şi Radio 21.