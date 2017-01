Smiley, favorit la Premiile Muzicale Radio România Actualităţi

Smiley este favorit la Premiile Muzicale Radio România Actualităţi, fiind nominalizat de patru ori, printre care şi la categoriile „Artistul anului” şi „Cel mai bun compozitor”. Componentul trupei „Simplu” este urmat de „Blaxy Girls” şi Horia Brenciu, fiecare cu cîte trei nominalizări. Decernarea Premiilor Muzicale Radio România Actualităţi, ajunse la ediţia a VII-a, va avea loc duminică, la Sala Radio din capitală. Evenimentul va începe la ora 20.10 şi va fi transmis în direct de TVR1.

Premiile vor fi acordate în funcţie de lansările, spectacolele şi turneele din 2008, albumele, single-urile, hiturile, videoclipurile, participările la evenimente, premii naţionale şi internaţionale. Artiştii nominalizaţi la Premiile Muzicale Radio România Actualităţi sînt: „Cel mai bun debut”: „Blaxy Girls”, „Zero”, „Tabasco”, „Chicanos”; „Premiul Radio România Junior”: Cleopatra Stratan, Alina Eremia, Mădălina Lefter & Andrada Popa; „Cel mai bun interpret”: Horia Brenciu, Keo, Tony Tomas, Cătălin Josan; „Cea mai bună interpretă”: Loredana, Elena Gheorghe, Nico, Andra; „Cel mai bun cîntec pop”: „Ai să ştii “ - Al. Ungureanu & Tony Tomaş, „Pe o margine de lume” - Nico & Vlad Miriţă, „Septembrie, luni” - Horia Brenciu, „Pînă la stele” - Elena Gheorghe; „Cel mai bun album pop”: „35” (Horia Brenciu), „Dragostea rămîne” (Andra), „Te ador” (Elena Gheorghe), „De dragul tău” (Angela Similea & Ovidiu Komornyk), „Heartbeat” (Mr.&Ms.); „Cel mai bun artist pop-dance”: Crazy Loop (Dan Bălan), Smiley, „Morandi”, „Fly Project”; „Cel mai bun album pop-dance”: „În lipsa ta” (Smiley), „The Power of shower” (Crazy Loop), „Donde” (Mandinga), „Zamorena” (Tom Boxer feat Anca Parghel); „Cel mai bun cîntec pop-dance”: „Brasil” (Tom Boxer feat Anca Parghel & Fly Project), „Allegria” (Fly Project), „Stay with me” (Akcent), „Hello, lonely girl!” (Wassabi), „Baby, get up and dance“ (Andreea Bălan). De asemenea, alte categorii şi nominalizări sînt: „Cel mai bun artist latino”: „Mandinga”, „Bandidos”, „Chicanos”, „Cel mai bun proiect etno”: „Tzuky” (Loredana), Ovidiu Lipan şi Fanfara 10 prăjini, „Interetnik” ( Hara ); „Cel mai bun compozitor”: Andrei Tudor, Marius Moga, Laurenţiu Duţă, Andrei Maria (Smiley), „Omul cu chitara”: Mircea Baniciu, Tudor Gheorghe, Victor Socaciu; „Cel mai bun artist pop-rock”: „Hara”, „Proconsul”, „Direcţia 5”, „Voltaj”; „Cel mai bun cîntec pop-rock”: „Dematurizarea” - „Voltaj”, „În niciun caz“ - „Direcţia 5”, „Amo, amo” - „Zero”, „If you feel my love” - „Blaxy Girls”; „Cel mai bun album pop-rock”: „Aniversare” (Direcţia 5), „Interetnik” (Hara), „Stem” („Celelalte Cuvinte”), „If you feel my love” („Blaxy Girls”) şi „Artistul anului”: Anca Parghel, Mircea Baniciu, Smiley.

De asemenea, vor fi acordate şi trei premii speciale: „Premiul de excelenţă”, Premiul „Radio România Actualităţi - aveţi un prieten!” şi „Cel mai difuzat cîntec la Radio România Actualităţi”.