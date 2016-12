Smiley, în concert la Constanţa

Smiley, unul dintre cei mai apreciaţi artişti autohtoni, va concerta la Casa de Cultură a Sindicatelor, pe data de 21 iunie. Biletele pentru acest eveniment s-au pus în vînzare la casa de bilete a instituţiei, la preţul de 50 de lei.

Anul trecut a fost unul extrem de benefic pentru Smiley, artistul reuşind să cîştige, la cea de-a VI-a ediţie a galei „Romanian Music Awards”, cele mai multe distincţii. Smiley a obţinut trei premii solo: „Best Pop”, „Cel mai bun solist”, „Cel mai bun debut” şi un al patrulea premiu ca membru al trupei „Simplu”, la secţiunea „Cel mai bun show”. La ediţia din acest an, care va avea loc săptămîna viitoare, Smiley este unul dintre favoriţi, avînd şase nominalizări.

De curînd, artistul a lansat un nou single, piesa „Designed To Love You”, care beneficiază de un videoclip deosebit. Pentru realizarea lui, artistul a apelat la fani, care au putut trimite fotografii alături de persoana iubită, iar la final, Smiley a ales cea mai originală pereche. Astfel, în videoclipul „Designed To Love You”, alături de Smiley şi de iubita lui, Laura Cosoi, publicul mai poate vedea un cuplu, ales în urma concursului de fotografii. „Pentru mine, campania Designed To Love You a fost mai mult decît o interacţiune cu publicul care îmi apreciază muzica. A fost o formulă inedită de a le transmite aprecierea mea pentru curajul de a-şi striga în gura mare dragostea faţă de partener”, a precizat Smiley.