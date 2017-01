Smiley, la primul concert solo pe litoral

Smiley a susţinut, sîmbătă seară, primul său concert de pe litoral, în calitate de interpret solo. Concertul care a avut loc în Mamaia, în clubul „La Cucaracha“, face parte din turneul de promovare a primului său album solo, „În lipsa mea“. Însă show-ul din Mamaia va continua, în această vineri, de la ora 23.00, în clubul „The Office“ şi pe 25 iulie, la „Tan Tan“. Cu această serie de trei concerte, Smiley îşi încheie, la mare, în staţiunea Mamaia, turneul de promovare a albumului „În lipsa mea“, intitulat SmileyX4 Tour şi produs de Marius Moga.

Smiley nu a venit singur la mare. Sîmbătă seară, el a fost însoţit cei cinci membri ai band-ului său (tobe, bas, chitară, clape şi percuţie), care l-au acompaniat pe scenă şi i-au făcut pe fani să simtă live ritmul. Însă atracţia serii au fost cei trei backing vocals...cu atitudine: Miley, Iley şi Ley, care încă mai aşteaptă să fie remarcaţi şi să ajungă chiar mai populari decît artistul principal. Cei prezenţi la show au avut, în acest fel, ocazia să îl descopere pe Smiley nu doar ca artist complet – prin dans, muzică şi actorie, ci şi în diferite roluri şi ipostaze. Cei trei artişti care reprezintă alter-ego-uri ale lui Smiley: Miley - un rockstar frustrat şi supărat pe viaţă, dornic de celebritate, Iley - care are hip-hop-ul în sînge şi care-i acuză pe ceilalţi că nu au habar de muzică şi Ley - partea sensibilă şi delicată a unui artist, căruia rozul îi prinde bine - au evoluat alături de Smiley cel real, din ecranul plasmelor amplasate pe scenă. Fanii, care au încercat mai multe stări la concertul lui Smiley, s-au încălzit ascultînd piese de pe noul album, dar şi piese mai vechi, cîntate de trupa „Simplu“. În afară de albumul său solo, „În lipsa mea“, carismaticul artist lucrează la un alt material discografic, de această dată, cu trupa „Simplu“: „Acum lucrăm cu Simplu la un nou album, iar în august vom avea un turneu de promovare. Vom fi pe litoral, în această vară, la Costineşti, Saturn sau Venus“, a declarat interpretul.

De curînd, Smiley a fost nominalizat la „Romanian Top Hit Music Awards 2008“. Solistul concurează la patru categorii: „Best@The Hit No. 1”, cu piesa „Preocupat cu gura ta“, „Boys@The Best Hit“, cu aceeaşi melodie, „Featurig@The Best Hit“, pentru colaborarea cu Uzzy la „În lipsa mea“ şi „Hip Hop@ The Best Hit“, pentru colaborarea cu membrul trupei „B.U.G. Mafia“.