Smiley promite un clip total inovator

Cântăreţul şi producătorul Smiley, care are două nominalizări la Romanian Music Awards (RMA) de anul acesta, a vorbit, recent, despre cel mai nou videoclip al său, la piesa „Dead Man Walking”, pe care se pregăteşte să îl lanseze cât de curând. Din spusele artistului nominalizat la categoriile Best Live şi Best Site, noul material va fi total inovator. „Am pregătit un videoclip... bestial, care sper să fie gata până la gala Romanian Music Awards. E gata până la premii, sigur! Este ceva total nou în materie de videoclipuri la nivel mondial, e ceva care vă va surprinde total. N-am cum să vă povestesc. Este ceva nou, tehnic vorbind, nu în felul în care e filmat sau în felul în care arată imaginea, ci este un nou nivel de interactivitate între artist şi consumatorul de muzică. O să vedeţi”, a declarat Smiley.

La Romanian Music Awards din 2011, Smiley a câştigat patru premii pentru categoriile Best Male, Best Pop, Cea mai difuzată piesă şi premiul Radio21. Ediţia de anul acesta a RMA, cea de-a X-a, se va desfăşura pe data de 8 iunie, în Piaţa Mihai Viteazu din Craiova.