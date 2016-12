Smiley şi iubita sa, în videclipul „Designed To Love You”

Smiley, componentul trupei „Simplu”, a făcut furori şi în cariera solo, primul său single, „În lipsa mea”, ajungînd pe primele locuri în topurile de specialitate. De curînd, artistul a încheiat filmările pentru videoclipul unei noi piese, „Designed To Love You”. Pentru realizarea acestui clip, artistul a apelat la fanii săi, care au putut trimite fotografii alături de persoana iubită, iar la final, Smiley a ales cea mai originală pereche. Astfel, în videoclipul „Designed To Love You”, alături de Smiley şi de iubita lui, Laura Cosoi, publicul va mai putea vedea un cuplu, care a fost ales în urma concursului de fotografii. „Pentru mine, campania Designed To Love You a fost mai mult decît o interacţiune cu publicul care îmi apreciază muzica. A fost o formulă inedită de a le transmite aprecierea mea pentru curajul de a-şi striga în gura mare dragostea faţă de partener”, a precizat Smiley.

Anul trecut, la cea de-a VI-a ediţie a galei „Romanian Music Awards”, Smiley a fost interpretul care a plecat acasă cu cele mai multe premii. Artistul a obţinut trei premii solo: „Best Pop”, „Cel mai bun solist”, „Cel mai bun debut” şi un al patrulea premiu ca membru al trupei „Simplu”, la secţiunea „Cel mai bun show”.