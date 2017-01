Smiley, vedetă de televiziune

Smiley, carismatul component al trupei „Simplu”, va deveni, în această vară, vedetă de televiziune. Artistul va prezenta un show TV alături de Florin Călinescu. Smiley şi Florin au făcut echipă pentru emisiunea „Made in Romania”, care va fi difuzată în fiecare duminică, începînd cu data de 6 iulie, pe un cunoscut post de televiziune. „Este o şcoală să fiu lîngă Florin Călinescu, aşa mă simt, am foarte multe de învăţat de la el şi chiar vorbeam cu dînsul că, dacă el se opreşte vreo 25 de ani din meseria asta şi eu continuu să muncesc în televiziune în timpul acesta, tot nu o să îl ajung”, a declarat Smiley. Alături de Călinescu şi Smiley, din spectacolul „Made in Romania” vor mai face parte Romică Ţociu şi Cornel Palade.

În afară de această emisiune, Smiley mai este implicat într-un alt proiect interesant, interpretul filmînd, alături de colegii săi de trupă, un film despre formaţia „Simplu”.