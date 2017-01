„Smokie”, fără Chris Norman, în România

Trupa „Smokie”, fără solistul său consacrat, Chris Norman, va susţine, din nou, un mini-turneu în România, care include concerte la Sala Polivalentă din Bucureşti, pe 19 decembrie, şi în trei oraşe din ţară. La concertul „A Christmas with Smokie\" din capitală, trupa va fi acompaniată de orchestra simfonică „101 de Viori”. Biletele costă între 100 şi 200 de lei, în funcţie de locul ocupat în sală.

În afara concertului din Bucureşti, „Smokie” va mai cînta în alte trei oraşe din ţară. Astfel, pe 20 decembrie, este programat un concert la Iaşi, pe 21 decembrie la Cluj, iar pe 22 decembrie la Timişoara.

„Smokie” a mai cîntat în România, la Constanţa, în decembrie 2007 şi la Bucureşti, în 1983, cînd a fost acompaniată de orchestra Operei din Paris.

Celebra trupă britanică, formată în 1965, la Bradford, a avut, de-a lungul timpului, mai multe denumiri: „The Yen”, „Essence”, „The Elizabethans”, „Kindness”, „Smokey” şi „Smokie” care a rămas, din 1975, numele definitiv al trupei. Chris Norman - voce şi chitară, Alan Silson - chitara şi voce, Terry Uttley - bass şi voce şi Pete Spencer - baterie, componenţii formaţiei la data lansării pe plan mondial, au lansat numeroase hit-uri, printre care: „If You Think You Know How to Love Me\", „Don\'t Play Your Rock\'n\'Roll to Me\", „Something\'s Been Making Me Blue\", „Wild Wild Angels\", „I\'ll Meet You at Midnight\", „Lay Back in the Arms of Someone\" şi „Mexican Girl\". Cea mai cunoscută piesă a lor este însă „Living Next Door to Alice\", care a apărut în anul 1976.