SMURD - cu 16% mai multe apeluri decât anul trecut

SMURD a înregistrat, în primul trimestru al acestui an, cu 16% mai multe apeluri decât în aceeași perioadă a anului trecut, a declarat secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, la ceremonia de aniversare a 20 de ani de la înființarea SMURD Cluj. ''Vreau să vă dau câteva cifre din care să vedeți cum a evoluat acest lucru: dacă acum trei ani, pe zi, SMURD avea 400-500 de intervenții pe țară, astăzi deja sunt foarte multe zilele în care depășim 1.000 - 1.050 de cazuri. Și numărul crește. Numai pe primul trimestru al acestui an, creșterea este de 16% față de primul trimestru al anului trecut'', a spus Raed Arafat. El a afirmat că SMURD Cluj este, după 20 de ani de funcționare, un model pentru medicina de urgență. Raed Arafat a făcut referire și la un moment dificil din istoria SMURD Cluj, petrecut în urmă cu câțiva ani, când infrastructura era atât de învechită încât aproape că medicii nu se mai puteau baza pe ea. „La un moment dat, inclusiv aspectele politice au fost lăsate la o parte și autoritățile, Primăria, Consiliul Județean, toți s-au implicat într-un moment de cotitură care era foarte important acum câțiva ani și au decis să achiziționeze echipamentele pentru ca SMURD-ul să poată merge mai departe. Ajungând într-un impas, avea doar mașini primite din donații, învechite, care nu se mai puteau folosi. Și atunci am văzut cum, într-adevăr, o comunitate, împreună cu cei care lucrează în cadrul SMURD-ului, poate să facă o schimbare totală și o relansare a sistemului, să vedem un SMURD cu multe echipaje, cu oameni experimentați, care funcționează în serviciul omului de rând”, a adăugat Arafat. El a urat echipei SMURD Cluj să fie mereu pregătită și să nu-și piardă voluntarii care au ajutat atât de mult la funcționarea unității.

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a anunţat, sâmbătă, că elicopterul SMURD care va deservi Regiunea Nord-Vest va deveni operaţional la sfârşitul lunii iulie, aparatul urmând să aibă baza la Zalău, dar să fie coordonat de SMURD Cluj, în colaborare cu SMURD Oradea. Raed Arafat a declarat că elicopterul pentru Regiunea Nord-Vest a costat 5,3 milioane de euro şi a fost cumpărat din fonduri europene. Raed Arafat a înființat în 1991, la Târgu Mureș, prima unitate SMURD din România.