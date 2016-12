SMURD Constanţa, un an de activitate contra cronometru

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” (ISU) a împlinit, ieri, un an de activitate în judeţul Constanţa. Bilanţul arată că membrii echipajelor au avut peste 3.700 de intervenţii, din care 2.500 de misiuni pentru asistenţă medicală de urgenţă, 50 de descarcerări şi 170 pentru asistenţă de persoană. Tot din statistici reiese că, în 2009, echipajele SMURD au intervenit pentru salvarea a peste 2.700 de oameni, dintre care 153 copii. În componenţa SMURD Constanţa sînt şapte echipaje, formate din 102 subofiţeri, care asigură executarea misiunilor de salvare şi prim ajutor medical în întreg judeţul. Paramedicii lucrează pe cinci ambulanţe de prim ajutor (tip B), una de terapie intensivă şi resuscitare (tip C) şi una de descarcerare. Toţi au urmat cursurile de paramedici la Centrul Regional de Formare din cadrul ISU Galaţi sau la ISU Tîrgu Mureş. Fiecare ambulanţă tip B este deservită de un echipaj de trei pompieri paramedici, iar cea tip C de doi paramedici, un asistent şi un medic din cadrul Unităţii de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean. Totodată, în cadrul SMURD Constanţa sînt şi patru instructori formatori pregătiţi de către Centrul Naţional de Formare de la Tîrgu Mureş. Activitatea paramedicilor de la SMURD se desfăşoară într-o strînsă colaborare cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa, cadrele medicale completîndu-se reciproc în timpul intervenţiilor. Se încearcă achiziţionarea unui elicopter În urmă cu un an, la festivitatea de înfiinţare a SMURD Constanţa, medicul Raed Arafat, subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii, afirma că „se va ajunge la un serviciu mult mai bun pentru populaţie printr-un timp mai bun de răspuns la solicitare şi cu un echipaj specializat care va da un plus calităţii asistenţei de urgenţă”. Astăzi, după primul an de activitate, Raed Arafat a declarat: „SMURD evoluează bine. Oamenii au înţeles rapid că acesta este un serviciu în slujba lor. Numărul solicitărilor creşte de la o lună la alta şi asta impune o suplimentare a numărului de ambulanţe care deservesc SMURD Constanţa”. La rîndul său, medicul coordonator al Unităţii de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, dr. Rodica Tudoran, a afirmat că prin înfiinţarea SMURD s-a reuşit îmbunătăţirea calităţii activităţii asistenţei medicale prespitaliceşti. Cît priveşte pregătirea paramedicilor ISU Dobrogea şi colaborarea lor cu medicii UPU, dr. Tudoran a explicat că ei acţionează deja ca o echipă. În acest prim an de activitate au cîştigat experienţă, încredere în ei, dar mai ales, încrederea populaţiei. La rîndul său, col. Traian Oprea, şeful ISU „Dobrogea”, a apreciat că activitatea SMURD Constanţa s-a dovedit a fi benefică pentru populaţie. „Sînt convins că şi în următorul an de activitate SMURD Constanţa va primi sprijin din partea Consiliului Judeţean Constanţa, Ministerului Adminstraţiei şi Internelor şi Ministerului Sănătăţii. În prezent, autorităţile locale şi cele centrale caută soluţii pentru achiziţionarea unui elicopter care să deservească toate urgenţele medicale ale SMURD Constanţa. În viitorul apropiat vom mai primi şi alte ambulanţe, iar odată ce parcul auto al SMURD Constanţa va fi suplimentat, activitatea medicală a acestui serviciu va atinge cele mai înalte standarde de calitate în acordarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească”, a declarat col. Traian Oprea.