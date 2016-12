SMURD-ul românesc, unic în Europa!

Vicepreşedintele Societăţii Franceze de Medicină de Catastrofă (SFMC), dr. Julien Henri, a declarat sâmbătă că Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) din România are \"o particularitate excepţională\", care nu se găseşte în multe ţări din Europa, iar în Franţa numai în anumite regiuni şi care se referă la unificarea serviciilor de prim ajutor - pentru salvarea vieţii unui om - cu cele de ajutor medical. \"România este una dintre puţinele ţări în care aceste două servicii - de prim ajutor şi de ajutor medical - sunt complementare, în interesul victimei, sub denumirea SMURD. Este un singur serviciu care face ambele intervenţii, fiind mai uşor de stabilit bugetul, echipele de intervenţie şi materialele necesare, decât în situaţia în care acestea sunt diferite şi nici nu se înţeleg prea bine\", a declarat, sâmbătă, dr. Julien Henri. Potrivit renumitului medic francez, în general, există două mari servicii care se ocupă de urgenţe. Cel dintâi se ocupă de primul ajutor acordat foarte rapid, de pildă unei persoane grav rănite sau celei ce a suferit un stop cardiac etc. Al doilea serviciu se ocupă de îngrijiri medicale urgente, care se acordă unei persoane suferinde neexpuse însă riscului unui deces. \"În lume sunt mai multe servicii care dau primele îngrijiri, de pildă pompierii în Franţa, Germania şi Italia, asociaţii precum Ordinul de Malta în Germania ori Crucea Roşie în Austria. Cele care vin pentru salvarea vieţii unui om sunt foarte rapide şi se prezintă în maximum zece minute pentru intervenţie. Acestora li se alătură şi medicii de spital, care ies din unitatea sanitară şi vin efectiv pe teren, precum în Franţa, Marea Britanie ori SUA - cu paramedicii. Dar, de regulă, aceste două servicii nu se înţeleg foarte bine, nefiind concepute pe principiul unicităţii, aşa cum se întâmplă în România\", a spus dr. Julien Henri, adăugând, în context, că în unele ţări serviciile medicale de maximă urgenţă sunt de stat, iar cele care se ocupă de îngrijiri sunt private şi de cele mai multe ori asociate. Dr. Julien Henri a participat, sâmbătă, la Universitatea de Medicină şi Farmacie \"Iuliu Haţieganu\" din Cluj-Napoca, la prezentarea unui proiect educaţional în \"medicina de urgenţă\", destinat studenţilor din ciclul de studii de licenţă, cofinanţat din Fondul Social European, Societatea Franceză de Medicină de Catastrofă fiind partener al acestui program inovativ, bazat pe tehnologii moderne.