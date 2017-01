Snoop Dogg, aclamat de publicul român

Rapperul american Snoop Dogg, cel mai cunoscut MC de pe scena hip-hop a Coastei de Vest a Statelor Unite ale Americii, a susţinut un concert vineri seara, la Arenele Romane din capitală, în faţa unui public de aproape 4.700 de persoane. În ciuda frigului pe care l-au avut de înfruntat, fanii muzicii hip-hop s-au strîns la Arenele Romane înainte de ora începerii concertului, pentru ca în jurul orei 20.00, show-ul să fie deschis de către doi MC. După ce aceştia au cîntat timp de aproape o oră, spectatorii au trebuit să aibă răbdare încă pe atît, pentru ca Snoop să îşi facă intrarea în scenă. La ora 21.50, rapperul american a apărut în faţa fanilor săi, unii dintre ei cu adevărat devotaţi, care i-au urmărit cariera încă de la începutul anilor \'90. La intrarea în scenă, Snoop le-a cerut celor din public să-şi ridice mîinile în aer, ordonîndu-le să cînte alături de el refrenul primei piese. Îmbrăcat în jeans, cu tricou negru şi hanorac de aceeaşi culoare, accesorizat cu nelipsitele „bling-bling”-uri şi cu o pereche de ochelari de soare, Snoop Dogg a dat startul concertului. Reprezentaţia a cuprins atît piese noi, cît şi materiale mai vechi, descrise chiar de rapper drept „clasic Snoop Dogg”.

Acuzat şi judecat de-a lungul timpului pentru omor, deţinere şi consum de droguri, agresare sexuală, posesie de arme de foc, Snoop nu a evitat niciunul dintre aceste subiecte. Concertul său de la Bucureşti a făcut parte dintr-un turneu pe care artistul îl susţine în Europa, între 27 august şi 24 septembrie. Cel mai recent album lansat de Snoop Dogg este „Ego Trippin\'” (2008).

Cordozar Calvin Broadus Jr., născut pe 20 octombrie 1970 şi cunoscut sub denumirea Snoop Dogg (în trecut Snoop Doggy Dogg), este un rapper american, nominalizat la premiile Grammy, producător muzical, dar şi actor de film. Snoop este un MC reprezentant pentru scena hip-hop de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, el fiind unul dintre cei mai cunoscuţi protejaţi ai lui Dr. Dre. Printre hiturile sale se numără: „Who Am I (What\'s My Name)?”, „Gin and Juice”, „Groupie Luv”, „From tha Chuuuch to da Palace”, „Beautiful”, „Drop It Like It\'s Hot”, „That\'s That Shit”.