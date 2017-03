Snoop Dogg îl ironizează pe Donald Trump într-un nou videoclip

Rapperul american Snoop Dogg îl ironizează pe președintele Donald Trump într-o scenă din noul videoclip al melodiei „Lavender”, un remix al hitului artiștilor BadBadNotGood și Kaytranada, în care Snoop amenință cu pistolul un personaj ce are înfățișarea lui Trump purtând un machiaj de tip clovn.

În respectivul videoclip, Snoop Dogg este transportat apoi într-un univers populat de clovni, iar actorul și comedianul Michael Rapaport joacă rolul unei victime a violenței polițiștilor, acesta fiind împușcat de un polițist în timp ce trecătorii filmează incdentul și apoi urcă filmarea pe ClownTube.

Snoop Dogg, care a făcut parte dintr-un marș menit să reunească polițiștii cu comunitatea de negri din Los Angeles, anul trecut, vizează în melodia sa atacurile brutale ale polișiștilor, cântând: "Mă străduiesc să supravieșuiesc pe străzi/ La naiba cu poliția, din punctul de vedere al unui om de culoare" ("Trying to keep from dying in these muthafk the police, from a black man's point of view.")

Regizorii Jesse Wellens și James DeFina au dezvăluit că concepția videoclipului a fost inspirată parțial de împușcăturile fatale ale polițiștilor asupra lui Philando Castile, în iulie, anul trecut.

Referindu-se la noul videoclip provocator și la personajul Trump cu chip de clovn, Snoop a declarat pentru Billboard: "Interdicția musulmanilor pe care a încercat să o instaureze Trump; câștigarea președinției; polițiștii care omoară oameni și scapă cu asta; oamenii închiși în pușcării pentru posesie de iarbă pe 20, 30 de ani - dar dacă ești de culoare sau de altă etnie, în conexiune și cu numele tău, ești acuzat pe nedrept sau închis, apoi îi privești pe oamenii albi cum se folosesc de asta pentru a câștiga milioane și miliarde din asta... Sunt o mulțime de lucuri demne de tot râsul care se petrec și am putea să stăm să discutăm la telefon toată ziua despre asta, dar am vrut să ne legăm de câteva chestiuni, precum poliția, președintele și viața în general."

Calvin Cordozar Broadus Jr, născut pe 20 octombrie 1971, cunoscut după numele de scenă Snoop Doggy Dogg şi Snoop Dogg, în a cărui discografie se regăsesc albume precum "Tha Doggfather" şi "Malice N Wonderland", şi-a început cariera de rapper la începutul anilor '90, dar s-a implicat şi în actorie, jucând în noua versiune a filmului "Starsky şi Hutch" (2004).

Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut aproape 20 de milioane de albume în Statele Unite. Printre hiturile sale se numără "Who Am I (What's My Name)?", "Gin and Juice", "Groupie Luv", "From tha Chuuuch to da Palace", "Beautiful", "Drop It Like It's Hot", "That's That Shit" etc. Cel mai recent album lansat de Snoop Lion este "Reincarnated", apărut pe piaţă în aprilie 2013.

În septembrie 2008, Snoop Dogg a susţinut un concert la Arenele Romane din Bucureşti.