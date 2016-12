Snoop Dogg, producătorul executiv al unei noi comedii despre marijuana, realizată de MTV

Rapperul american Snoop Dogg va fi producătorul executiv al unei noi comedii despre canabis, ”Mary + Jane”, care se va lansa în septembrie, iar acesta va juca în primul sezon al show-ului, ca invitat special, serialul reunind o serie de actori celebri. Cântărețul, fan declarat al consumului de marijuana, va cânta și tema melodiei serialului realizat de MTV și va fi invitatul special al acestuia, în primul sezon. Vestea a fost anunțată de MTV în cadrul turneului Television Critics Association Summer Press, duminică, 31 iulie, când Snoop a apărut la evenimentul din Beverly Hills, California, într-o înregistrare video.

În comedia ”Mary + Jane” vor juca Scout Durwood și Jessica Rothe în rolul unor ”ganja-prenori” care au un serviciu de livrare de marijuana în Los Angeles, iar Snoop Dogg a glumit pe această temă spunând că este persoana perfectă să prezinte noul proiect ”pentru că livrez iarbă de o grămadă de timp”. Ceilalți producători executivi ai serialului vor fi Deborah Kaplan și Harry Elfont alături de Durwood and Rothe. Deborah Kaplan a adăugat despre rapper: ”Nu se joacă pe el. Va fi ca Zâna Snoop. Nu știi când va apărea. Trebuie să te uiți până la capăt pentru a-l vedea”. Printre alte celebrități care vor juca în noul serial se numără Seth Green, Leonard Roberts, vânătorul de vampiri din ”Buffy the Vampire Slayer”, Missi Pyle, actrița din ”Gone Girl”, și comediantul Andy Daly. Snoop va produce ”Mary + Jane” prin intermediul companiei sale de producție Merry Jane, o firmă dedicată marijuanei, pe care a fondat-o împreună cu antreprenorul media Ted Chung, în 2015. Emisiunea va avea premiera în SUA, pe MTV, pe 5 septembrie.

Calvin Cordozar Broadus Jr., născut pe 20 octombrie 1971, cunoscut după numele de scenă Snoop Doggy Dogg şi Snoop Dogg, în a cărui discografie se regăsesc albume precum ”Tha Doggfather” şi ”Malice N Wonderland”, şi-a început cariera de rapper la începutul anilor '90, dar s-a implicat şi în actorie, jucând în noua versiune a filmului ”Starsky şi Hutch” (2004). Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut aproape 20 de milioane de albume în Statele Unite. Printre hiturile sale se numără ”Who Am I (What's My Name)?”, ”Gin and Juice”, ”Groupie Luv”, ”From tha Chuuuch to da Palace”, ”Beautiful”, ”Drop It Like It's Hot”, ”That's That Shit” etc. Cel mai recent album lansat de Snoop este ”Reincarnated”, apărut pe piaţă în aprilie 2013. În septembrie 2008, Snoop Dogg a susţinut un concert la Arenele Romane din Bucureşti.