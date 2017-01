Snoop Dogg va concerta în România

Rapperul american Snoop Dogg va susţine un concert în România, la Arenele Romane din capitală, pe data de 19 septembrie. Conform site-ului oficial al artistului, concertul face parte dintr-un turneu pe care artistul îl susţine în Europa, între 27 august şi 24 septembrie şi care mai cuprinde Varşovia, Helsinki, Riga, Tallin, Vilnius, Stockholm, Oslo, Copenhaga, Praga, Zagreb, Budapesta, Lyon, Toulouse, Nantes, Paris, Zurich, Sofia, Bruxelles, Amsterdam şi Dublin.

Cel mai recent album lansat de Snoop Dogg este „Ego Trippin” (2008). Cordozar Calvin Broadus Jr., născut pe 20 octombrie 1970 şi cunoscut sub denumirea Snoop Dogg (în trecut Snoop Doggy Dogg), este un rapper american, nominalizat la premiile Grammy, producător muzical, dar şi actor de film. Snoop este un MC reprezentant pentru scena de hip-hop de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii, el fiind unul dintre cei mai cunoscuţi protejaţi ai lui Dr. Dre. Snoop Dogg şi-a început cariera de rapper la începutul anilor \'90, dar s-a implicat şi în actorie, jucînd în noua versiune a filmului „Starsky şi Hutch” (2004). Din 1993, cînd a devenit celebru, Snoop Dogg a vîndut aprox. 20 de milioane de albume în Statele Unite ale Americii. Printre hiturile sale cele mai cunoscute se numără: „Who Am I (What\'s My Name)?”, „Gin and Juice”, „Groupie Luv”, „From tha Chuuuch to da Palace”, „Beautiful”, „Drop It Like It\'s Hot”, „That\'s That Shit”.

În luna septembrie a anului trecut, Snoop Dogg a fost condamnat la trei ani de libertate sub supraveghere şi 160 de ore de muncă în serviciul comunităţii, după ce a pledat vinovat la acuzaţia de deţinere ilegală de arme. Star al stilului „gangsta rap”, Snoop Dogg figurează, în prezent, ca acuzat în mai multe procese legate de port ilegal de armă şi consum de droguri în Statele Unite ale Americii. În 1993, artistul a fost judecat pentru omor, dar a fost achitat. Snoop Dogg nu mai poate intra în Marea Britanie şi în Australia, pentru că autorităţile din aceste ţări refuză să îi acorde viză din cauza cazierului bogat.