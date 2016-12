Snopit în bătaie pentru că nu a salutat

SCANDAL

Un bărbat din comuna Chirnogeni a ajuns, sâmbătă noapte, în urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa, după ce a fost rupt în bătaie, pe o stradă din localitate, de un consătean. Oamenii legii spun că scandalul a izbucnit în momentul în care Vasile Nica, în vârstă de 45 de ani, din Chirnogeni, a trecut pe lângă fostul lui coleg de muncă şi s-a enervat pentru că acesta nu l-a salutat. Înfierbântat şi de alcoolul pe care-l consumase, Vasile Nica a pornit după Dan Gavrilă, pe care l-a ajuns din urmă după câţiva metri. Fără să stea pe gânduri, Nica a sărit la bătaie, lovindu-l cu pumnii în figură şi doborându-l la pământ. Apoi a început să-l izbească cu picioarele în stomac şi în piept. Norocul victimei a fost că a apucat să strige după ajutor. „Ţipa să venim să-l salvăm. Când am ajuns în locul în care se afla, Vasile Nica plecase. L-am luat pe Dan şi l-am adus acasă, după care am sunat la 112, ca să cerem ajutor”, povesteşte Gheorghe Olteniceanu, unul dintre martorii audiaţi ieri de oamenii legii. Dan Gavrilă a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat cu diagnosticul traumatism cranio-cerebral şi ruptură de splină. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Vasile Nica recunoaşte că şi-a bătut consăteanul, dar susţine că acesta l-ar fi înjurat. „Treceam pe stradă când m-a văzut şi a început să mă înjure de copii. Vă daţi seama că m-am enervat şi am sărit pe el. El a ripostat şi apoi am căzut amândoi în şanţ. Eu nu l-am lovit în stomac, i-am dat doar câţiva pumni în faţă. Oricum, îmi pare rău pentru ce i-am făcut”, a declarat Vasile Nica. Oamenii legii l-au prezentat ieri pe bărbat procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia cu propunere de arestare preventivă pentru vătămare corporală gravă.

INAMICUL PUBLIC

Nica este o veritabilă vedetă în comuna Chirnogeni. Localnicii spun că bărbatul îşi bate aproape zilnic concubina. Mai mult, de fiecare dată când consumă băuturi alcoolice, individul caută scandal şi devine foarte agresiv. La fel s-a întâmplat, spun ei, şi sâmbătă seară. Anul trecut, în luna iulie, Vasile Nica a fost suspectat de oamenii legii că şi-ar fi ucis concubina, după ce femeia dispăruse de acasă de patru zile şi nu mai dăduse niciun semn de viaţă. Ipoteza crimei s-a conturat în momentul în care oamenii legii au descoperit pe unul dintre pereţii casei mai multe pete de sânge. Misterul s-a risipit după aproape o săptămână, atunci când Marcela Isacai s-a întors acasă, explicându-le poliţiştilor că a fugit şi a stat ascunsă ca să scape de corecţiile pe care concubinul i le administra. În luna septembrie a anului trecut, fiica de 15 ani a Marcelei Isacai l-a acuzat pe Vasile Nica, în faţa poliţiştilor, că ar fi violat-o de faţă cu sora ei mai mică. Cel mai recent caz în care Nica a fost implicat s-a petrecut la începutul acestei luni, atunci când fiul lui, în vârstă de numai o lună, a murit în condiţii suspecte. În urma efectuării necropsiei, medicii legişti au constatat atunci că micuţul şi-a pierdut viaţa din cauza frigului. Vasile Nica şi concubina lui, Marcela Isacai, îşi creşteau cei trei copii în condiţii mizere, într-o odaie mică, invadată de igrasie.