Snopită în bătaie de propriul fiu

Viaţa unei femei din Mihail Kogălniceanu s-a transformat, de mai bine de un an, într-un calvar. După ce a ieşit la pensie pe caz de boală, fiind diagnosticată cu diabet, Maria Chiriloaie, de 53 de ani, spera să-şi trăiască liniştită bătrîneţile, alături de soţul ei şi unul dintre copii, Mircea Drăgan, de 33 de ani, care a rămas în casa părintească. Femeia spune că anul trecut însă, după moartea soţului, existenţa ei a luat o întorsătură nefastă. Fiul, în loc să se îngrijească de ea, a început să o bată, din ce în ce mai crunt. “Mă snopeşte în bătaie, nu-l interesează că sînt o femeie bolnavă. Asta se întîmplă numai cînd se îmbată”, a afirmat Maria Chiriloaie. Potrivit poliţiştilor, în urmă cu o săptămînă, tînărul a ajuns, din nou, beat acasă şi, enervat că mama sa stătea în pat, a început să o lovească cu pumnii şi cu picioarele. “La un moment dat, a luat un băţ pe care îl foloseam ca baston şi a început să mă lovească cu el peste cap şi pe spate”, a mai povestit victima. Alarmaţi de ţipetele femeii, vecinii au alertat poliţiştii. Pînă la sosirea oamenilor legii însă, femeia spune că fiul ei i-a înfipt şi un ciob de sticlă în braţ. Întrucît starea acesteaia era gravă, oamenii legii au solicitat o ambulanţă, care a transportat-o la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa. Potrivit cadrelor medicale, în urma “corecţiei” aplicate, Maria Chiriloaie s-a ales cu o fractură de mînă şi cu capul spart. Dar cum pacienta este suferindă de diabet, medicii sînt reticenţi în ceea ce priveşte timpul care va fi necesar pentru vindecarea ei. Potrivit poliţiştilor, fiul femeii, Mircea Drăgan, este cunoscut ca un individ agresiv, el fiind amendat în nenumărate rînduri pentru provocarea unor scandaluri. Oamenii legii din Mihail Kogălniceanu au mai afirmat că, de cele mai multe ori, Maria Chiriloaie era agresată chiar sub privirile îngrozite ale unui nepoţel în vîrstă de doi ani, pe care îl avea în grijă. “Întrucît după internarea femeii nu se putea ca băieţelul să rămînă în grija unchiului său, am luat legătura cu asistenţii sociali care au hotărît că se impune instituţionalizarea micuţului”, a declarat ag. şef Dan Popescu, şeful Postului de Poliţie din Mihail Kogălniceanu. În urma celor întîmplate, femeia se teme să se mai întoarcă acasă, ea spunînd că vrea să depună plîngere penală împotriva fiului ei.