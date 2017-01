Snowden aduce premiul Pulitzer unor importante publicaţii

Ziarele The Guardian şi The Washington Post, care au publicat dezvăluirile lui Edward Snowden despre programele americane de supraveghere, au fost recompensate cu Premiul Pulitzer. Potrivit comisiei care acordă premiile, reportajele ziarului britanic au contribuit la „începerea discuțiilor despre relația dintre Guvern și cetățeni cu privire la siguranță și confidențialitate”, iar materialele publicate de Washington Post au arătat cum „dezvăluirile afectează baza de securitate națională”. Premiul Pulitzer este unul dintre cele mai prestigioase în materie de jurnalism şi cele două publicaţii l-au obţinut în categoria "serviciu public". Juriul Pulitzer, a cărui decizie a fost foarte aşteptată, a ales să recompenseze mai degrabă publicaţiile, ci nu jurnaliştii autori ai articolelor, "pentru un exemplu distins de serviciu public meritoriu, al unei publicaţii sau site de ştiri". The Guardian US şi Washington Post sunt recompensate cu o medalie de aur. Cele două publicaţii s-au făcut portavocea dezvăluirilor lui Edward Snowden, un fost consultant al NSA (Agenţia americană pentru Securitate Naţională), despre amploarea programelor americane de supraveghere. Aceste dezvăluiri provenite din documente furnizate de fostul consultant al NSA au deranjat administraţia americană şi tensionat relaţiile Statelor Unite cu ţări aliate furioase să descopere că Washingtonul înregistra inclusiv conversaţiile private ale unora dintre liderii lor. Dezvăluirile lui Snowden au provocat de asemenea o dezbatere aprinsă în Statele Unite cu privire la meritele şi moralitatea unor astfel de programe de supraveghere.