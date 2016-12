Snowden ar fi fost ales de CIA să îl asiste pe Bush la summitul NATO din România

Edward Snowden, care a dezvăluit amploarea programului de supraveghere american, ar fi fost ales de CIA pentru a-l asista pe preşedintele George W. Bush la summitul NATO de la Bucureşti în 2008, potrivit unei cărţi bazate pe documentele oferite de el şi citată de Liberation. "Am fost format ca spion în sensul tradiţional al termenului. Am trăit şi am lucrat sub acoperire în străinătate, am făcut să pară că am un loc de muncă pe care nu îl aveam. Mi s-a dat un nume care nu era al meu", a declarat Edward Snowden într-un interviu acordat NBC News, din care au fost publicate ieri câteva extrase. "Potrivit descrierii pe care (Snowden) o face muncii sale la Geneva, el era mai mult decât un administrator de sistem. El era considerat principalul tehnician şi expert în probleme de securitate cibernetică din Elveţia şi primea ordin să se deplaseze din regiune în regiune pentru a rezolva problemele pe care nimeni nu era capabil să le rezolve. El a fost ales în mod expres de CIA pentru a-l asista pe preşedintele Bush în 2008 la summitul NATO din România", se arată în carte.