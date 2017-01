Snowden cere Rusiei prelungirea azilului temporar

Fostul analist al Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite (NSA), Edward Snowden, a cerut autorităților ruse să-i prelungească cu un an azilul temporar care expiră pe 1 august 2014, scrie astăzi ziarul Izvestia. Potrivit unei surse din Serviciul Federal de Migrație (FMS), organul însărcinat cu tratarea unor asemenea probleme, Snowden avea ca termen limită pentru depunerea respectivei cereri data de 30 iunie. Însă această instituție a refuzat să comenteze oficial informația difuzată de Izvestia, de altfel ea anunțând anterior că nu va emite o părere cu privire la o eventuală solicitare a lui Snowden. În interviuri acordate anul trecut în Hong Kong publicațiilor The Washington Post și The Guardian, Snowden a deconspirat un program masiv de spionaj electronic al serviciilor secrete americane. Pentru a nu ajunge în mâinile Washingtonului, el a fugit la Moscova pe 23 iunie 2013, cu intenția de a pleca mai departe către America Latină, unde patru țări, Ecuador, Bolivia, Nicaragua și Venezuela, s-au oferit să-i acorde azil politic. Dar cum exista riscul să fie capturat de Statele Unite în timpul deplasării, el a ales să rămână în zona de tranzit a aeroportului Șeremetievo din Moscova, până când autoritățile ruse i-au acordat azil politic. De atunci, el stă ascuns într-un loc secret din Rusia, iar în tot acest timp și-a continuat dezvăluirile, cum a fost cea legată de interceptarea telefoanelor mai multor șefi de stat.